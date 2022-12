Brenda: los derechos de una joven cubana (+Audio)

«Es un Síndrome que tiene malformaciones óseas cráneofaciales y tuve que sufrir muchas operaciones, soy una eterna agradecida con este país, con Fidel, pero nada me impidió continuar. Lo más difícil fue aprender a vivir con un defecto físico, que la gente me mire con asombro, pero por suerte, ya lo he superado. Estudié mucho, y el apoyo de mis padres, mis profesores, mis abuelos, toda mi familia ha sido fundamental. En la vida uno tiene que decir: Sí puedo, y entonces lo logras», confiesa.

Brenda labora como bibliotecaria en la Escuela Regional “Marta Abreu” para niños con discapacidades físico-motoras. Transitar su camino, sortear las barreras que le impuso e impone su enfermedad, estudiar, fue un reto inmenso.

«Fue difícil, porque me dieron asignaturas de las cuales no tenía ningún conocimiento, como Sicología, Anatomía, Defensa Civil, pero muchas personas me apoyaron, y pude conseguirlo».

Compartir con las niñas y niños de su Escuela, a quienes transmite sus conocimientos, sus propias experiencias y mucho amor, es quizás, una de las inspiraciones más grandes de su vida.

«A mí siempre me gustó el Magisterio, vocación que forjaron mis maestros y mi mamá, que también es educadora. Para mí es gratificante el trabajo con niños con discapacidad, pensé en cómo hacerles más fácil o llevadera su vida, porque les cuento mis historias, mi enfermedad me hace lucir diferente, pero cuando converso con ellos, siento que los ayudo mucho para que aprendan a vivir con sus discapacidades», asevera esta muchacha quien narra con orgullo que hay una niñas que le dice mamá, y otra que entró al centro en silla de ruedas, y ya está caminando.

«Son cosas muy hermosas que me hacen feliz, porque uno tiene que levantarse, seguir y hacer bien a las personas, ellos necesitan de mi ayuda para seguir adelante, y a la vez, esos pequeños me hacen más fuerte», dice.

Y mientras dialogamos con esta joven Licenciada, ella misma asegura que su propia vida es la mayor expresión del respeto a los seres humanos, de una persona que nació enferma, en un país pequeño y bloqueado, con muchas carencias, pero que le dio la oportunidad de formarse como profesional y seguir ofreciendo lo mejor de sí. «Cuba es todo para mí, el lugar donde nací, donde me salvaron gracias a la Revolución y a la Medicina Cubana».

Y más adelante, en la misma Biblioteca donde labora, argumenta con lágrimas en sus ojos, lágrimas que advierto como signos de felicidad, orgullo y perseverancia: «Nada me impide soñar, quiero seguir impartiendo mi asignatura, que es Bibliotecología, e incluso ¿por qué no? Continuaré preparándome para hacerme Máster en un futuro. Quiero que este mundo siga fomentando la solidaridad, que la medicina cubana siga salvando niños como lo hicieron conmigo, y defender la prédica martiana que me guía: “El deber de un hombre es allí donde es más útil”. Yo quiero ser útil para mis alumnos, que tienen que saber que ser diferente no es impedimento para conquistar la vida».