Asiel y Leonel: el placer de servir al pueblo (+Audio)

Asiel es presidente del Consejo Popular Sakenaf-Caracatey-Los Sirios; y el profesor Leonel es director del Seminternado “Olga Alonso”, y delegado de la circunscripción 66 del barrio conocido como Polipalo, en la periferia de la ciudad, comunidades en transformación y donde hay mucha gente buena empujando un país.

Ellos conocen la responsabilidad que asumirán como diputados en la X Legislatura del máximo órgano de Gobierno en tiempos muy complejos, enaltecedores y decisivos para el futuro de Cuba.

Asiel, un Parlamento con los colores de nuestro país

Para Asiel Aguada lo más importante es que nuestro Parlamento se parece a nuestro país, a nuestros matices y colores, a esta Cuba que construimos, «por eso tenemos la responsabilidad de llevar a ese órgano legislativo, desde nuestra posición como presidente de un Consejo Popular, todas las opiniones y sentimientos de los electores del lugar donde vivimos, con muchas problemáticas, pero con mucha gente que se crece ante los desafíos que enfrentamos, con unidad y con programas de vida. Ser representante de un Consejo Popular es enaltecer a la gente, con la participación de cada uno de los pobladores».

Leonel, la virtud de escuchar al pueblo

Por su parte, Leonel, vestido de esa humildad que caracteriza a nuestro pueblo, explica que es la primera vez que vive esa experiencia, «he aprendido mucho en estos intercambios donde está nuestro Presidente, también escuchar al pueblo ha sido gratificante. Son muy emocionantes las anécdotas que pueda contarte desde que fui aprobado como candidato, y eso jamás lo olvidaré».

Ágiles, inconformes con lo que está mal, decididos a darlo todo por sus barrios, por los adultos mayores, por las niñas, los niños, los jóvenes, Asiel y Leonel miran el futuro con optimismo, y siguen luchando por una Cuba mejor que saben es posible.

Leonel, el maestro

Leonel habla con muchas convicciones y cargado de amor de su profesión. El maestro -afirma- tiene un gran papel en la sociedad, «en esta Legislatura tengo que compartir con los otros candidatos la responsabilidad de aprobar leyes y proyectos para garantizar una mejor vida para el pueblo cubano, para nuestra niñez, adolescencia, juventud, pensar en el futuro, esa es la clave».

Cuando evoca estas intensas jornadas de diálogos e intercambios con la población en comunidades, centros laborales y de estudio, confiesa que ha recibido muchas muestras de cariño, «ha sido vital el apoyo de la familia, mi mamá, mi abuela, mis hermanos, los vecinos, mis electores, mis actuales compañeros de trabajo, mis niños, me inicié en la Escuela Primaria "Benito Juárez" y también he recibido llamadas desde allí, eso me satisface mucho y me compromete más», revela.

Los retos, los sueños

Según Asiel, «cada vez que vamos a un lugar, siempre hay gente que nos enseñan, que le aportan a la sociedad, y que nos vean como un joven representante del Gobierno, es saber que se sienten identificados con nosotros, aunque subsistan problemas que forman parte de la vida cotidiana, pero nos levantamos cada día con la aspiración de darle más al terruño, de amar a las personas, de aportar a nuestro barrio, que sea más higiénico, más feliz, que las personas se vinculen al proyecto de desarrollo. Haber estado vinculado a la IX Legislatura y ahora en la X es un crecimiento como persona, como cubano, tenemos grandes retos, son tiempos muy duros, pero los enfrentaremos con unidad», recalca.

Y mientras Leonel escucha a su compañero de candidatura, unas palabras sellan el compromiso: «Eso somos los candidatos del pueblo, que venceremos todos los desafíos que vengan por delante. Lo que queremos es lograr victorias para la Revolución, para el país, para nuestro pueblo».

Así son estos candidatos, dos jóvenes santaclareños que siguen soñando y haciendo el porvenir.