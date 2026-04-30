Apuesta Empresa Agroforestal de Villa Clara por soberanía energética basada en la ciencia (+Audio)

En el Centro de Valorización Energética de la Biomasa Forestal de la provincia, una de las principales reservas del país, ya ruge una moderna astilladora. No es una máquina cualquiera. Es la primera piedra de un sueño que estos hombres y mujeres del campo se empeñan en hacer realidad: convertir los residuos forestales en fuente de generación eléctrica y térmica.

Así lo confirmó a nuestra emisora Yadira González Barroso, directora general de la Empresa Agroforestal Villa Clara, una mujer que no se anda con rodeos cuando habla del cambio de matriz energética.

«Entre las líneas de trabajo que hoy desarrollamos –precisó– destaca la instalación de esta astilladora ya en funcionamiento, destinada a aprovechar los residuos forestales de un territorio reconocido como una de las principales reservas de biomasa del país».

La iniciativa, explicó González Barroso, busca completarse con la adquisición de una peletizadora para cerrar el ciclo productivo y sustituir combustibles fósiles en la generación de calor. Ya cuentan, además, con el estudio de efectividad certificado por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía para instalar paneles solares fotovoltaicos en el centro productivo de la institución.

Al mismo tiempo, buscan financiamiento para adquirir una industria que extraiga la humedad de la biomasa y proyectan encadenarse con una mediana empresa radicada en La Habana, propietaria de dos peletizadoras de menor formato, para consolidar el ciclo.

Y mientras tanto, en los viveros ocurre otro milagro.

La entidad avanza en la independencia de sus viveros mediante energía solar. La directiva detalló que cuentan con tres viveros; los dos principales, ubicados en los municipios de Corralillo y Santo Domingo, producen alrededor de 800 mil posturas. La instalación de paneles fotovoltaicos ya es una realidad tanto en el vivero de Espinal, Santo Domingo, con medio millón de posturas, como en el de Vesubio en Corralillo, que alberga entre 200 mil y 300 mil.ç

También se han incorporado luminarias exteriores nocturnas con tecnología solar en todas las unidades empresariales de base, para garantizar la protección de los recursos y la seguridad del personal ante cualquier contingencia electroenergética.

La ciencia se suma a esta batalla.

Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, director del Centro de Estudios Energéticos y Tecnologías Ambientales de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, comentó que han firmado una carta de intención con la Agroforestal para establecer la primera cadena de valor completa de producción de biomasa, que incluya su estandarización, logística y uso con fines térmicos. Aunque aún es solo un proyecto, precisó, la aspiración inicial es reconvertir una de las calderas de la propia universidad a biomasa para ganar en autonomía energética.

A través del proyecto Resiliencia Climática en Ecosistemas Agrícolas de Cuba (IRES), la institución desarrolla además un vivero tecnificado de un millón de posturas en Santo Domingo, concebido con energía solar fotovoltaica para lograr una independencia total del sistema eléctrico nacional y de cualquier combustible fósil.

La Empresa Agroforestal de Villa Clara, pese a las limitaciones provocadas por el recrudecimiento del bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, no abandona su compromiso con la promoción del desarrollo forestal en toda la provincia, con la sostenibilidad de los bosques y el procesamiento eficiente de la madera para su producción y comercialización.