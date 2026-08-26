Aprueba Pleno Extraordinario de la FMC movimiento de cuadros de la organización en Villa Clara

Presidido por Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Politico del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, sesionó en Villa Clara el Pleno Extraordinario de la organización femenina.

Por acuerdo de esa instancia, se acordó liberar de su responsabilidad por renovación como Secretaria General de la organización en este territorio a Mayelín Díaz Rodriguez, quien durante 34 años asumió tareas como dirigente de la organización y en el último quinquenio con notables resultados e indicadores que ubicaron a la provincia en la condición de vanguardia o destacada en las etapas emulativas.

En el encuentro, encabezado también por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, se resaltaron las cualidades de Mayelín, quien desde muy joven se involucró en las tareas de la FMC, desde su patria chica, el municipio de Corralillo, con absoluta incondicionalidad, sencillez y liderazgo.

Así lo significó en sus palabras ante el Pleno Amarelle Boué, quien transmitió una felicitación a las villaclareñas por su condición de provincia Destacada en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

«La provincia ha consolidado su trabajo, tenemos garantizada la continuidad, queremos mucho a Mayelín por su perseverancia, su entrega a las tareas y misiones de la Revolución, tenemos la seguridad y confianza en que sabrá cumplir las nuevas responsabilidades asignadas, es hermana, guerrera, una formadora de generaciones, sensible. Para mí ha sido hermana en momentos duros», dijo la máxima dirigente de la organización en el país.

En esa idea coincidieron las integrantes del Secretariado, quienes destacaron que «Mayelín es una apasionada, una guerrera, ha estado al frente de todas las batallas», dijeron las allí presentes, quienes resaltaron las virtudes de Mayelín y ratificaron que la Federación en Villa Clara seguirá adelante.

Igualmente el Pleno aprobó promover a Keytia Bacallao Yera como Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara. Keitya, hasta este momento integrante del Secretariado Provincial, también ha acumulado una larga experiencia en la organización, con más de 26 años de labor, en los cuales también dirigió la organización en Santa Clara, entre otras responsabilidades, igualmente con notables resultados, carisma, preparación y virtudes para asumir la nueva responsabilidad.

Entretanto, la joven Milay Cuellar Cárdenas fue promovida como miembro del Secretariado de la organización en el territorio.

Teresa Amarelle llamó a las villaclareñas a concentrarse en las tareas actuales al lado de la Revolución, involucrarse en las transformaciones económicas y sociales que acomete el país, el fortalecimiento de la organización y la labor en las comunidades y convocó, igualmente, a apoyar otra tarea imprescindible y prioritaria de estos tiempos: el inicio del curso escolar, así como el control popular bajo el Movimiento "Mi barrio por la Patria".

Susely Morfa, entretanto, señaló que este movimiento de cuadros es un proceso natural, que garantiza continuidad. «Somos parte del barrio desde la cotidianidad», expresó la primera secretaria del Partido en esta provincia.

«Mayelín es exigente, humana, tiene el reconocimiento del Buró Provincial del Partido, esta es la organización con mejores resultados en este territorio y sabemos que desde cualquier puesto, sabrá cumplir y crecerse», aseveró.

Mas adelante dijo: «El camino requiere de más unidad, protagonismo, hacer de estos tiempos duros los mejores tiempos que nos inspiren a continuar, las personas confían en la Federación cuando toca a sus puertas, esa es la semilla que sembró Vilma», puntualizó Susely, quien llamó a apoyar a Keytia en la tarea que a partir de ahora lleva sobre sus hombros.

Informó que Mayelín pasará a asumir una nueva responsabilidad en una nueva dirección de prevención y la atención a las políticas sociales con la mirada especial a las familias y personas vulnerables, misión que está avalada por la experiencia de la dirigente femenina en esta esfera tan sensible.

Keitya y Mayelín dijeron sentirse muy comprometidas con las nuevas misiones asignadas, y ratificaron que seguirán impulsando cualquier tarea de la Revolución