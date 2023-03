Ania María, madre, jurista y cubana (+Audio y Video)

Han pasado más de 2000 años desde entonces. En la actualidad, una mujer es Directora Provincial de Justicia, Licenciada en Derecho y máster en Asesoría Legal y Dirección, y no me refiero precisamente a Roma, comento sobre la realidad de la villaclareña Ania María Aparicio Albelo.

“Mi interés por el derecho comienza a partir de los antecedentes de la familia, tenía un tío y una prima que ejercieron la abogacía. Para 1989 comencé en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, aún recuerdo lo mucho que lloré al desaprobar el primer trabajo de control”. Sonríe tras ofrecer este dato, con la confianza de quien a partir del suspenso no paró de obtener calificaciones de cuatro y cinco, para culminar con un título de oro entre sus manos.

En el derecho lo que hoy es ley, mañana puede ser derogado. Por tanto esta dinámica demanda de estudio constante…

“Nosotros tenemos que ofrecer el extra, no solo yo, todos los funcionarios del sector. El Código Penal que estudiamos durante la carrera ha evolucionado, la Ley de Proceso Penal no es la misma, también ha cambiado la Ley de Proceso Administrativo. El Código de las Familias ha propiciado una transformación en el actuar y en el pensamiento de todos. Para ser un buen jurista hay que estar acorde a los cambios que exige la sociedad, no se puede permanecer en el tradicionalismo”.

Respecto a la evolución de legislaciones, Mariela Castro planteó la posibilidad de incluir el término femicidio en el Código Penal. ¿Concuerda con esta postura?

“Ese fue uno de los temas más discutidos en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aunque Mariela Castro presentó varios argumentos, la mayoría coincidimos que ese alcance ya estaba incluido dentro del tipo delictivo de asesinato en su narración. No consideramos pertinente incluir esa terminología dentro de la figura delictiva. El tema de género no se encierra solo en lo penal, desde el punto de vista jurídico, legislativo e institucional se trabaja y se analiza”.

Sin embargo, en lo que va de año, varias mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja íntima y muchos de esos casos se pudieron haber prevenido.

“Porque el principal problema está en la implementación de las leyes. Se ha ganado mucho en la eficacia a partir de la elaboración de las legislaciones, se ejecutan mayores consultas con los grupos temporales de trabajo. Pero, tenemos fisuras en la ejecución, no solo en los temas de género, también en otros ámbitos”.

¿Qué otros ámbitos ha detectado con problemas?

"Por ejemplo, soy candidata a diputada por el municipio de Cifuentes, un territorio eminentemente agrícola y los campesinos se quejan de los robos de ganado y alimentos. El código vigente es garantista de derechos, pero hay que lograr eficacia en el enfrentamiento a los hechos delincuenciales. También, hemos visto las insatisfacciones con los pagos de las producciones, no se puede incumplir un contrato ni violar sus términos, para no desmotivar a los trabajadores. En Cuba existen potencialidades, por eso coincido con la idea ‘mejor es posible’, resta sistematizar el intercambio con el pueblo y trabajar mucho más”.

Ania María, a primera vista, muestra una especie de fortaleza y rigurosidad que desaparece en el transcurso de la entrevista. Detrás de la jurista habita una mujer sensibilizada con los problemas sociales y una madre orgullosa del futuro que ha construido; no puede ser de otra manera para quien, en conjunto con otros especialistas, elaboró la actual Constitución de la República de Cuba.