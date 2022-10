Angalía, el artillero de la Guerrilla (+Audio)

Así se presenta Angalía, nombre de Guerra de Luis Monteagudo Artiaga, uno de los hombres de confianza del Che en aquellos días de la Guerrilla en el Congo.

«Yo conocí al Che cuando él llega a Cabaiguán donde yo estaba incorporado a la lucha clandestina. Fidel nos dijo algo que jamás olvido: “tendrán un jefe querido y mucho mejor que yo”; eso nos da la idea de la alta valoración que él siempre hizo de Ernesto Che Guevara».

Monteagudo recuerda cómo el Guerrillero Heroico nombró a todos los hombres bajo su mando con frases idiomáticas congolesas, objetivos de lucha o nombres de ciudades y pueblos de la región.

«Cuando me tocó a mí, me pregunta nombre, apellidos, nivel escolar, experiencia, y al final me dice: “tú te llamarás Angalía”. Ese nombre significa “tirar bien, tirar con cuidado”, algo que deben hacer todos los artilleros».

Vendrían entonces los días de la Guerra en el Congo, Angalía, aún siente el olor a pólvora, la humedad que cala los huesos, las contingencias de la vida en campaña.

Luis Monteagudo Artiaga, manejó el cañón sin retroceso, el arma de mayor poder de fuego con que contaba la Guerrilla del Che en aquellos parajes del continente africano.

Para el combatiente villaclareño haberle sido leal al Che Guevara es el mayor orgullo de su vida.

Escuche todos los detalles de este testimonio en el reporte de audio.