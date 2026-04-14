Amplia jornada de actividades de trabajadores del turismo en Villa Clara en saludo al Primero de Mayo

Las celebraciones, que se extienden durante todo el mes de abril, buscan reafirmar el compromiso del sector con la economía y la defensa de la nación.

Tamara Sáez Mosquera, secretaria provincial del sindicato, destacó la importancia de movilizar a los afiliados en un contexto de desafíos económicos.

«Estas jornadas demuestran que la unidad de los trabajadores es nuestra principal fortaleza. Seguiremos aportando desde cada centro laboral para sostener la calidad del servicio y el desarrollo del territorio», expresó la dirigente sindical.

Las actividades abarcan trabajos voluntarios, saneamiento y limpieza de los centros de salud, donaciones de sangre, vínculo con las formas no estatales de la economía y la entrega de los reconocimientos a centros declarados Vanguardia Nacional en Villa Clara.

Además, los integrantes del sector se destacan en el diseño de ofertas gastronómicas, presentaciones culturales y espacios dedicados a los niños, en el marco de una fiesta proletaria que combina la celebración con el deber patriótico.

La movilización a propósito del Primero de Mayo también sirve como plataforma para rechazar el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y para defender las conquistas sociales de la Revolución.

El desfile central en la Plaza del Che, donde se espera una masiva participación de los trabajadores del MINTUR, será el momento cumbre de la jornada, para reafirmar que Villa Clara constituye un polo de compromiso y excelencia.