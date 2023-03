Ailec: el desafío y el orgullo de una candidata (+Audio)

Ailec nunca imaginó que, sobre sus espaldas, o más bien sobre su corazón, recaería un compromiso enorme, ella fue nominada como candidata a diputada al Parlamento Cubano por el municipio de Placetas.



“Nunca pensé que llegaría a ser nominada, es para mí un orgullo porque encierra mucha responsabilidad, la Asamblea Nacional tiene muchos retos en los momentos actuales, y que se cuente con los jóvenes es una satisfacción enorme; ser mujer cubana es decir valentía, por eso representaremos con altivez y consagración al municipio de Placetas”, confiesa.



Organizada en 8 Unidades Empresariales de Base, la Geominera del Centro es una Empresa con múltiples producciones. Se destacan el oro, zeolita, arena sílice, dolomita, bentonita. Sus actividades abarcan las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus. Otras áreas de negocios significativas son los servicios geológicos y mineros y las construcciones mecánicas. Allí se formó Ailec, una entidad que considera su segunda casa.



“La Geominera del Centro es mi vida, allí he crecido profesionalmente, he transitado por todas las esferas, empecé en recursos Humanos, cumplí misión internacionalista en la República Popular de Angola, luego fui reserva de la Directora de Capital Humano hasta llegar a mi cargo actual. Los trabajadores de la Geominera están contentos, dicen que cumpliré bien la tarea, confían en mí, y eso me compromete más”.

La Geominera es una empresa socialista que demuestra eficiencia y creatividad. Sobre los secretos para alcanzar esos indicadores, ella explica:

“Apostamos por el recurso más importante, el capital humano, desarrollamos la innovación, con empeño, entusiasmo, y siempre poniendo a los trabajadores como algo vital, porque sin el capital humano será imposible alcanzar resultados”.



Ailec reside en el Reparto Vigía Sur de Santa Clara, y en su comunidad sigue sumando, amando. Se define como una cubana normal, como otra cualquiera: “Soy también la Ailec Presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR)

“Conrado Benítez”, de mi barrio, siempre estoy entusiasta, ayudo a los vecinos, los defiendo y cuando tocan mis puertas pueden contar conmigo en cualquier momento”.



Hacemos un alto en la entrevista para hablar de una familia que es indispensable en su vida.



“Tengo un niño que tiene cinco años, mis padres, mi esposo, mi tía, mi suegra, sin ellos no podría hacer todo lo que hago, tengo mucho trabajo, y ellos son mi sostén, mi familia es la esencia de todo”.

La ingeniera Ailec Peralta siente la trascendencia de los encuentros que ha realizado como candidata con el pueblo de Placetas. Allí, en este diálogo, se siembran emociones, se conoce más la nobleza del pueblo, se escucha y se aprende. “hemos llegado a entidades, empresas, barrios vulnerables, comunidades, hemos adquirido mucha información, y en las escuelas los niños nos han impresionado mucho, ahí está el futuro”.



Hoy Ailec Peralta Gómez asume el reto, sabe que, al ser elegida como diputada en las elecciones nacionales del próximo 26 de marzo, comenzará un período trascendente en su vida, cuando se convertirá en la voz de su pueblo ante un Parlamento que tendrá que promover debates y consensos en tiempos difíciles, pero enaltecedores para el futuro de Cuba.



“Serán años de mucho trabajo, hay una difícil situación económica, ayudaremos a establecer estrategias para seguir adelante, lo vamos a lograr”, asevera esta candidata a diputada al Parlamento Cubano, una cubana de estos tiempos, que desafía retos y sigue adelante