Agroindustria azucarera villaclareña implementa medidas ante contingencia energética

Como parte del programa, el central refinería Quintín Bandera, en el municipio de Corralillo, que tenía el propósito de retomar la fabricación de crudo luego de la sustitución del turbogenerador averiado, por el momento no entrará en operaciones.

De igual manera, se detienen la transportación y el corte mecanizado de la caña, mientras se aplicarán medidas de limpieza y conservación a todos los medios y equipos en tanto perdure el actual contexto, y surjan otras decisiones, apuntó Odlanier Rico, coordinador del Grupo AZCUBA en la provincia.

Con el fin de mantener cierta vitalidad en el sector, añadió que para alguna transportación puntual existe un mínimo de combustible a utilizar, siempre mediante los servicios de la empresa de transportación y servicios a la mecanización, TRANZMEC.

Actualmente, una brigada de la Empresa de Servicios Técnicos Industriales, ZETI, de la provincia de Santiago de Cuba; continuará su apoyo a los centrales "Héctor Rodríguez", de Sitiecito, en Sagua la Grande; y "Panchito Gómez Toro", en Quemado de Güines; siempre cumpliendo con las medidas organizativas, de control y ahorro establecidas para el momento.

Igualmente la Empresa de Servicios de la Agroindustria Azucarera (ESAZÚCAR) reajustó su programa de atención y transportación de mercancías para garantizar la alimentación a los comensales que se mantienen en cada lugar.

Odlanier Rico precisó que por el momento la zafra estará detenida, y solamente, por decisión del país, la Empresa Aroindustrial Azucarera "Heriberto Duquesne", de Remedios; mantendrá su abasto de caña al central espirituano "Melanio Hernández", único del país en operaciones.

Bajo la misma visión, el resto de las empresas de apoyo al sector en Villa Clara han adoptado sus medidas para enfrentar el actual escenario de contingencia energética.