Acoge Villa Clara acto nacional de inicio de la campaña de frío para la siembra de arroz

Esta tierra, donde el verde de los campos se une al sudor de sus hombres y mujeres, fue la sede elegida para reconocer el esfuerzo de un sector que, a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico y de la intensa sequía, supo cumplir sus compromisos productivos y crecer respecto del año anterior.

En el acto, Orlando Linares Morel, presidente del Grupo Agrícola, destacó que aunque falta mucho para satisfacer las demandas, se cumplieron al 100 % las siembras planificadas y reprogramadas, con un crecimiento de más de 1 400 hectáreas. Subrayó que, hasta la fecha, la producción de arroz consumo alcanza las 111 mil toneladas, y que se espera cerrar el año con 148 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de 37 mil toneladas respecto de 2025 y una recuperación sostenida del programa.

Asimismo, llamó a avanzar en las transformaciones económicas, en la búsqueda de financiamiento y en la incorporación de nuevos actores a la producción.

Por su parte, Yanelis Saborido Pérez, directora de la Empresa Emilio Córdova, resaltó los resultados de la entidad como rectora del programa en la provincia, al sobrecumplir el plan de siembra en un 124 % y alcanzar rendimientos de 3,7 toneladas por hectárea, por encima de las 2,2 planificadas.

Explicó que el arroz producido se destina fundamentalmente a la canasta básica, el consumo social y la venta directa a la población, con puntos de venta ya funcionando en varios municipios, gracias al apoyo de las formas de gestión no estatal.

A pesar de los logros, persisten deficiencias como el inadecuado control de los indicadores y la falta de incorporación de todas las cooperativas a la siembra. Sin embargo, el compromiso es firme: para la campaña 2026-2027 ya se preparan las 2 052 hectáreas previstas, con la mirada puesta en las metas estratégicas de 2027, que incluyen sembrar 200 mil hectáreas y producir 600 mil toneladas de arroz húmedo.

Los asistentes, coincidieron que con esfuerzo y unidad, la recuperación del programa arrocero es posible.