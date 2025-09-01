Acoge municipio de Encrucijada acto provincial de inicio del curso escolar 2025-2026 en Villa Clara

Presiden el acto, Susely Morfa González miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio y Yamilet Herrera Alfonso, directora general de Educación Provincial.

El municipio de Encrucijada mereció la sede de esta fiesta educativa por los excelentes resultados en los concursos de conocimiento, los pioneriles, los de biblioteca escolar así como los logros alcanzados por los atletas del territorio en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La directora general de Educación en Villa Clara aprovechó la oportunidad para dar la bienvenida a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al nuevo periodo lectivo y expresó que será un curso de mucho retos, pero confía en la labor de estudiantes, maestros y la familia para alcanzar resultados superiores.