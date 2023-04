Abril, mes definitorio para la zafra en Villa Clara.

Al medir el estado del plan de la campaña y lo real alcanzado hasta la fecha, la diferencia obliga a los agroazucareros a realizar jornadas intensas para, de no adelantarse la naturaleza con sus caprichosas lluvias, poder satisfacer los compromisos pactafos antes de concluir la primera mitad de mayo.

Desde el punto de vista de los indicadores de eficiencia no hay mucho que contar, pues a la brevedad de la campaña se suma el hecho de que la mayoría, por no decir todos, se encuentran por debajo de las previsiones.

Inciden en ello causas objetivas y subjetivas diversas, que van desde las ya archiconocidas carencias de recursos hasta problemas de organización, disciplina y control, por otro lado, la pérdida de esa integralidad que siempre distinguió la cadena agrofabril villaclareña.

La empresa agroindustrial azucarera cumplirá en septiembre venidero dos años de creada y no se ha sabido hacer justicia, no le ha tomado el pulso al poder que le han otorgado, y da la impresión de que aún está a la espera de que alguien decida por ella. Realmente no se ha producido el salto que todos esperamos.

Pero aun cuando queda poco tiempo, si todos se lo proponen y en este cuarto mes del año cierran filas en todo su dispositivo, los trabajadores del sector podrían saludar el 1 de Mayo con un saldo diferente al actual.