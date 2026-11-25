En nuestro archipiélago, la contabilidad y la economía no son disciplinas ajenas a la vida cotidiana, detrás de cada balance, de cada libro contable, de cada evaluación, de cada presupuesto, hay personas. Personas que madrugan, que revisan cifras, que corrigen errores y que, sobre todo, custodian la confianza. Porque la contabilidad no es solo aritmética, es la memoria económica de una institución, de una empresa, de un país.

Y el 26 de noviembre tiene un significado particular para quienes ejercen estas profesiones. Fecha asociada al día en que el Comandante Ernesto Che Guevara asumió el cargo de Ministro Presidente del BNC en 1959, al tiempo de ser una jornada que rinde homenaje a la labor de quienes manejan los números, pero también las decisiones que sostienen la producción, los servicios y el bienestar colectivo.

No se trata solo de una efemérides profesional. Es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la contabilidad en la transparencia, el control de los recursos y la eficiencia económica. En un país que apuesta por transformar su modelo económico, estos profesionales dejan de ser simples evaluadores y registradores de cifras para convertirse en actores claves, los que alertan sobre la marcha de la salud económica y financiera de la empresa, desvíos, brindar información, los que aportan datos para decidir mejor, porque un número mal puesto puede costar mucho.

La historia de esta profesión en Cuba es larga y rica. Desde las primeras escuelas de Comercio hasta las facultades universitarias actuales, generaciones de economistas y contadores han acompañado los grandes momentos del territorio y el país.

El 26 de noviembre funciona como un puente, une a quienes aprendieron con tiza y pizarra con los que hoy trabajan con plataformas digitales. Y en ese puente, la esencia se mantiene intacta: decir la verdad de las cuentas.

Pero este 2026 la celebración tiene un matiz especial: transcurre en medio de dificultades económicas, restricciones de recursos y un contexto complejo que pone a prueba la creatividad, la resistencia del gremio y el mismo compromiso de siempre.

Las nuevas generaciones también se suman a esta celebración. En las universidades, estudiantes de Contabilidad y Finanzas, de Economía, aprenden que su futuro profesional está ligado al desarrollo del país. Y aunque el camino tiene obstáculos, la vocación persiste.

Y así, entre balances y memorias, entre el aula y la oficina, el 26 de noviembre se llena de sentido. Es homenaje a los que ya no están, reconocimiento a los que hoy ejercen y aliento para los que vienen.

Es, en definitiva, una jornada que celebra la honestidad, el rigor y el compromiso de una profesión imprescindible.

El 26 de noviembre es, entonces, mucho más que una fecha. Es la voz de una profesión que sostiene, con números y con ética, el presente y el futuro de nuestra provincia y el país.

Llegue entonces la felicitación a todos los profesionales de la economía este 26 de noviembre.