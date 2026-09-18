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Sesiona jurado del Festival Provincial de la Radio en Villa Clara
Jurado de programas informativos y propaganda: Alexander Jiménez, Minoska Cadalso y Emma Rodríguez Fotos: Tomadas de la página de Facebook CMHW Radio Adentro

Sesiona jurado del Festival Provincial de la Radio en Villa Clara

Redacción digital CMHW

Viernes, 18 Septiembre 2026 19:02

Este viernes, 18 de septiembre, sesionó el jurado del Festival Provincial de la Radio en Villa Clara para evaluar obras en competencia de las seis emisoras de la provincia: Radio Caibarién, Radio Sagua, Radio Placetas, Radio Arimao, CMHW y Estereocentro.

Las obras que obtengan premio en este certamen base participarán como finalistas en el Concurso Nacional, cuyos galardones se entregarán en la provincia de Sancti Espíritus.

Jurado de programas variados y musicales: Agnelice Álvarez Morera, Yaíma Machado Zulueta y Adrián Quintero.
Jurado de espacios escenificados: Idania Pina, Jorge Luis Cruz y el Premio Nacional de Radio Fernando González Castro.