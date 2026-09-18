Sesiona jurado del Festival Provincial de la Radio en Villa Clara

Las obras que obtengan premio en este certamen base participarán como finalistas en el Concurso Nacional, cuyos galardones se entregarán en la provincia de Sancti Espíritus.
Redacción digital CMHWViernes, 18 Septiembre 2026 19:02
Redacción digital CMHWViernes, 18 Septiembre 2026 19:02
Este viernes, 18 de septiembre, sesionó el jurado del Festival Provincial de la Radio en Villa Clara para evaluar obras en competencia de las seis emisoras de la provincia: Radio Caibarién, Radio Sagua, Radio Placetas, Radio Arimao, CMHW y Estereocentro.
Las obras que obtengan premio en este certamen base participarán como finalistas en el Concurso Nacional, cuyos galardones se entregarán en la provincia de Sancti Espíritus.