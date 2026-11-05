Reconocen labor de la Radio en conservación y difusión del patrimonio institucional

Como parte de las actividades de Villa Clara por el Día del Archivero cubano, la Dirección Provincial de Radio de Villa Clara fue reconocida por su destacada labor en la conservación y difusión del patrimonio institucional.

Lo recibió a nombre de nuestra institución la compañera Zaida De La Cruz Mederos, actualmente al frente del área de gestión documental en la emisora CMHW; lo cual –dijo- «representa un verdadero reto, pues entre anaqueles se guarda la memoria colectiva de numerosos creadores y artistas que habían vivido diferentes épocas en los estudios y cabinas».

Aseguró Zaida que «gracias a la labor archivística de diversos colegas durante años se ha podido resguardar la obra de valiosos creadores y artistas quienes a su vez dan testimonio de diversas épocas de la radiodifusión y de la provincia, obtenido mediante entrevistas, testimonios y guiones de programas radiales; en el empeño de comprobar, completar la información, y reconstruir un panorama que cubre un notable espacio de tiempo».

Una mirada retrospectiva

El maestro Franklin Reinoso fue un verdadero paladín en la conservación del patrimonio sonoro villaclareño desde la música de creadores de todo el país en el Estudio 8, hasta jingles y menciones producidos por artistas de la CMHW. (archivo)

Durante décadas, por indicación del otrora Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, tanto en la emisora provincial CMHW como en el resto de las plantas del sistema provincial de este medio, se preservaron y digitalizaron cintas magnetofónicas y discos de vinilo que técnicamente son imposibles de reproducir, y que gracias a esa labor –en la cual destacó el maestro Franklin Reinoso, lamentablemente fallecido durante la pandemia de Covid 19-- ya forman parte del patrimonio sonoro de la nación.

También se conservan actualmente en el servidor de la «W» grabaciones de discursos, actos relevantes, programas especiales, jingles, spots y fragmentos de transmisiones significativas de las últimas décadas del siglo XX e inicios del actual; junto con obras premiadas en Festivales Nacionales de la Radio y otros certámenes en los que fueron laureados periodistas y artistas de la Reina Radial del Centro.

Se conservan además los protocolos de actuación, así como los reportajes y programas tributados al espacio «Todos por Cuba» de la Cadena Nacional de Radio, durante la etapa del covid 19.

93 años en imágenes

En los inicios de este año 2026, el destacado periodista y escritor villaclareño Yamil Díaz Gómez presentó el libro «La historia de la Radio en el centro de Cuba» escrito por José Gabriel Ramírez Cal, Premio Nacional de Radio. Foto: Ajdiaz.

En los archivos de la CMHW se conservan igualmente fotos de diferentes etapas de la radio en el centro del país.

Gracias a la labor realizada por el fallecido compañero Enrique Romero de la Paz, un verdadero historiador de nuestro medio, y por otros colegas de las áreas de la Dirección, la página web y la redacción digital, se guardan hoy en día cientos de fotografías de locutores, periodistas y artistas que en décadas ya casi olvidadas y más recientes pasaron ante los micrófonos de CMHI y CMHW, en sus distintas sedes.

Foto patrimonial tomada del libro inédito «CMHI, desde Laviz y Paz hasta Cadena Azul», del MSc. Sergio Ruiz Perera y Enrique Romero De La Paz.

Se resguarda asimismo un ejemplar digital del valioso texto inédito: «CMHI, desde Laviz y Paz hasta Cadena Azul», del MSc. Sergio Ruiz Perera y el propio Enrique Romero De La Paz.

Según el doctor Ordenel Heredia Rojas, eminente intelectual villaclareño y profesor emérito de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, ese volumen representa «un tributo a la memoria de estos pioneros de la radio y a todos aquellos hombres y mujeres que secundaron de un modo u otro tan elogiable proyecto: la conquista del espacio radial desde la ciudad de Marta. Atraídos por la novedad de tan interesante medio de comunicación se situaron ante los micrófonos Juan Lavíz Corro, Evaristo de la Paz Castillo, René Romero López, Amado Díaz Álvarez, Ramón de la Paz y Gregorio Monteagudo, receptivos a los imperativos y retos de una época que se abría a la competencia, a nuevos intereses que se materializaban con el surgimiento de otras emisoras e iniciativas que obedecían al inevitable crecimiento, expansión y consolidación de la radiodifusión, particularmente en esta zona del país».

Locutor de la antigua emisora CMHI. Tomada del libro inédito «CMHI, desde Laviz y Paz hasta Cadena Azul», de Sergio Ruiz Perera y Enrique Romero De La Paz.

En relación con el mencionado libro de Ruiz Perera y Enrique Romero de la Paz, escribió el profesor Ordenel Heredia: «Hay pormenores sobre la adecuación de las cabinas de transmisión, sobre la incorporación de transmisores que permitían mayor potencia y ampliación del espectro, así como lo que atañe al equipamiento requerido. Desde el ángulo cultural, se asiste al incremento paulatino de los programas diarios hasta alcanzar una programación diversa que incluía humor, teatro, presentación de orquestas, conjuntos musicales, trovadores, solistas de prestigio. En sus años de iniciación juvenil canalizaron sus ímpetus profesionales personas que alcanzarían relevancia en nuestra cultura, tales como Maria Dámaso Jova, Severo Bernal, Maria Antonieta Gómez, Severo García Pérez, Onelio Jorge Cardoso y muchos más en un visible esfuerzo cultural».

Operadora del control maestro de CMHW: Dagmar Cartaya Díaz, una de las féminas que ha destacado en esa labor en La Reina Radial del Centro.

El reconocimiento a la Dirección Provincial de Radio de Villa Clara durante las celebraciones por el Día del Archivero Cubano por la destacada labor en la conservación y difusión del patrimonio institucional también constituye un homenaje a todos los compañeros que durante diferentes etapas trabajaron en la Fonoteca y el Centro de Documentación de la CMHW, y en sus oficinas homólogas del resto de las emisoras del territorio.