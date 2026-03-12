La radio villaclareña se mira por dentro ante las actuales urgencias comunicativas

La doctora en Ciencias Pedagógicas Grettel Rodríguez Bazán, profesora titular de la carrera de periodismo en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, disertó sobre las noticias falsas («fake news»), la verificación («fact checking»), el periodismo de datos y sus tendencias actuales.

La también profesora de Periodismo Audiovisual de la casa de altos estudios, reflexionó en torno a la construcción de las noticias falsas que hoy circulan en redes sociales y en algunos medios hegemónicos.

«Los criterios de confiabilidad, la selección del hecho factual y no la opinión, la selección de fuentes confiables, la contextualización y el uso de documentos oficiales, constituyen herramientas a tener en cuenta en las urgencias comunicativas de estos tiempos», subrayó.

En las agencias de noticias, la lucha contra la infodemia se basa en cuatro pilares: la verificación, la colaboración, el servicio y la alfabetización mediática de los consumidores y los productores de información, señaló.

Durante el taller, que forma parte de las actividades por la jornada de la prensa en la provincia, se presentó además la tesis de maestría titulada: «Inserción y transmisión de publicidad en CMHW a propósito de la entrada en vigor de la Ley 162 "de Comunicación Social"», a cargo de la Máster en Gestión de la Comunicación Diurmy Llerena Siverio, subdirectora de programación e información de la radio villaclareña.