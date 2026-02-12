Hora 16: por la armonía en las tardes del sábado (+Audio y Fotos)

El reloj del estudio 2 de CMHW marca el tiempo exacto y una voz joven indica el comienzo: «Es la hora 16, 4:00 de la tarde». Desde hace un año, esta escena se repite en las jornadas sabatinas, para dar inicio a un programa radial que ha cautivado a la audiencia villaclareña por su estilo dinámico y desenfadado.

La revista informativa surgió en febrero de 2025, ante la solicitud de la subdirección de Información y Programación de la emisora, para cubrir el espacio de Alta tensión, que con más de 30 años en el dial se reservó solo para el último sábado del mes. Sin ánimos de sustituir a su estelar antecesor, el colectivo diseñó un proyecto novedoso que se extendiera de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

«Para la concepción de Hora 16 le pedí asesoría al experimentado profesor Félix Díaz Sotolongo, especialista de la Dirección de Información de la Radio cubana. Él me hizo varias sugerencias en cuanto a temas y secciones, que luego se materializaron en nuestra propuesta», comenta el periodista Alexander Jiménez Díaz, creador y director del espacio.

Con la motivación de llegar a diferentes grupos etarios y preferencias, el colectivo incorporó múltiples segmentos radiales. Entre ellos destacan los dedicados a la música nacional y foránea, la salud humana, la tercera edad, el ámbito deportivo, las curiosidades mediáticas y el contexto noticioso internacional.

Además, se diseñó una sección de entrevistas a personalidades de diversos sectores y figuras populares de la ciudad y el país, así como un espacio para divulgar las ofertas de los emprendimientos de la ciudad.

A los momentos anteriores se sumaron los boletines del acontecer provincial, cubano y extranjero, las previsiones informativas para la semana siguiente y las actualizaciones de última hora, con reportes de destacados periodistas y colaboradores del Noticiero W.

La variedad de temas y segmentos durante dos horas de transmisión exige también una gran profesionalidad de su realizador de sonido. Pablo Espinosa Delgado ocupa esa responsabilidad desde la primera entrega y asegura que ha sido una experiencia enriquecedora.

«En primer lugar, me dio la oportunidad de montar todo el diseño sonoro y las cortinas adecuadas. Al ser un programa informativo en vivo, me ha aportado habilidades como operador, porque pueden entrar reportes periodísticos vía telefónica, puedes tener el panel del máster lleno de invitados, y eso requiere mucha atención para que llegue a nuestros oyentes un producto sin errores», afirma Espinosa Delgado.

De acuerdo con su director, «la revista cuenta con un colectivo mayoritariamente joven. Algunos de sus locutores son estudiantes y profesores de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), como parte de la vinculación entre la emisora provincial y la radio universitaria de esa casa de altos estudios».

Alejandro Méndez Sánchez es una de las voces noveles que ha asumido la conducción del espacio desde sus inicios. «Hora 16 representa un reto todos los sábados, porque implica informar —con las características que tiene la noticia como género estrella de la locución—, pero también entretener con música y secciones útiles», asegura.

«Es un programa que se ha estrenado en el dial, y eso, frente a los micrófonos, siempre conlleva un desafío, un valor añadido, porque tienes que crear un estilo que las personas reconozcan. Debes lograr que los oyentes permanezcan, se informen, disfruten, escuchen los reportes de saludos y felicitaciones, y pasen dos agradables horas de radio en las tardes sabatinas», añade el estudiante de Periodismo en la UCLV.

A un año de la primera salida al aire, el director Alexander Jiménez considera que la revista ha llegado a una amplia audiencia, incluso fuera de las fronteras villaclareñas. «El espacio ha tenido un reflejo en las redes sociales digitales, con sus promociones, videos y sitios de participación. Además, representó a Cuba, junto a otras propuestas nacionales, en el Festival Internacional Radio Viva 2025, convocado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia», comenta.

Fiel al dinamismo y la inmediatez en la conducción, la agilidad en el diseño sonoro y la variedad de opciones informativas y de entretenimiento, Hora 16 celebra el primer aniversario, motivada por el espíritu joven que la caracteriza. Como afirma uno de sus eslóganes, su colectivo sigue trabajando «con armonía y pasión por la radio y por la vida».