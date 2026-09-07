En línea con la Ley: Máximo rigor de la Fiscalía ante delitos que afectan el SEN (+Pódcast)

Y con este tema de actualidad, regresa una nueva temporada de nuestro programa En línea con la Ley, un espacio que apuesta por su cultura jurídica y propone cada semana un diálogo con reconocidos profesionales que nos acercan al mundo del Derecho.
Redacción Digital CMHWLunes, 07 Septiembre 2026 11:16
Redacción Digital CMHWLunes, 07 Septiembre 2026 11:16
La Fiscalía General de la República confirmó que mantendrá máxima severidad y aplicará estrictamente el marco legal vigente contra los autores de daños al Sistema Eléctrico Nacional.
Y con este tema de actualidad, regresa una nueva temporada de nuestro programa En línea con la Ley, un espacio que apuesta por su cultura jurídica y propone cada semana un diálogo con reconocidos profesionales que nos acercan al mundo del Derecho.