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En línea con la Ley: Máximo rigor de la Fiscalía contra delitos que afectan el SEN

En línea con la Ley: Máximo rigor de la Fiscalía ante delitos que afectan el SEN (+Pódcast)

Redacción Digital CMHW

Lunes, 07 Septiembre 2026 11:16

La Fiscalía General de la República confirmó que mantendrá máxima severidad y aplicará estrictamente el marco legal vigente contra los autores de daños al Sistema Eléctrico Nacional. 

Y con este tema de actualidad, regresa una nueva temporada de nuestro programa En línea con la Ley, un espacio que apuesta por su cultura jurídica y propone cada semana un diálogo con reconocidos profesionales que nos acercan al mundo del Derecho.