Domingo de béisbol y pasión: nuestro equipo es Villa Clara (+Audio)



Doblevé estrena la revista beisbolera: En 3 y 2. Strikes, bolas, outs y jonrones de los Leopardos Azucareros que la víspera partieron hacia Mayabeque.

Pactada entre el 4 de octubre y el 22 de diciembre, la Serie exhibirá un formato atípico, dividido en dos zonas y cuatro grupos durante su fase preliminar, e introducirá importantes novedades para la postemporada.

A los Leopardos de Villa Clara, ubicados en el grupo B de la zona occidental, les corresponde arrancar el certamen frente a los Huracanes de Mayabeque, a la 1:30 p. m., en el estadio Nelson Fernández, donde ambos elencos rivalizarán en cuatro ocasiones hasta el miércoles 7 de octubre.

Foto: Lisvany Martín

Alain, el elegido para la arrancada de los Leopardos

El cifuentense Alain Sánchez es el pícher designado por el equipo Villa Clara para el primer juego contra los Huracanes de Artemisa, el domingo 4 de octubre.

Foto: Carolina Vilches Monzón/Archivo Periódico Vanguardia.

En Audio: Todo listo para el inicio de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Reporte de Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato.