Dan a conocer ganadores del Festival Provincial de la Radio 2026 en Villa Clara

Este fin de semana fueron dados a conocer los resultados del Festival Provincial de la Radio en Villa Clara, luego de las sesiones de un prestigioso jurado encabezado por artistas consagrados del medio en las categorías de espacios escenificados, variados, musicales, informativos, producciones para Internet, propaganda, programas deportivos y géneros periodísticos.

A su vez, fueron premiadas las individualidades en cada una de las especialidades de la radio, así como obras relacionadas con temáticas especiales y destinatarios específicos.

Fueron otorgados diez grandes premios.

En la categoría de temáticas especiales lo recibió “El primer combate” dedicado al aniversario 50 del inicio de la misión militar en la República Popular de Angola "Operación Carlota" del realizador Fernando González Castro, de CMHW. El histórico “Hasta siempre Comandante”, de Abdel Soto Perera, destacó en espacios escenificados.

Entre los musicales obtuvo el lauro el programa sobre talento musical local “Música de mi tierra” de Yuniesky Veitía Minguet y Alexander Jiménez Díaz; mientras en los variados se alzó “Palabras en el dial” una producción conjunta Radio/Uneac, del director Rogelio Alberto Rosales Antúnez, de la emisora FM Estereocentro.

En destinatarios específicos, de la emisora Radio Sagua, fue reconocido “En alta voz” dedicado a adolescentes y jóvenes de Henry Javier Pérez Bouza; mientras en espacios informativos, el noticiero “Vistazo semanal” de Alexander Jiménez Díaz obtuvo el galardón, al igual que “La explosión de las 12” destacó en programas deportivos bajo la dirección de Dayron Pérez Urbano; ambos de CMHW.

En géneros informativos, el Gran premio lo obtuvo el testimonio “Nilo Castañeda, fundación del CBQ con Fidel” dedicado al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de la periodista Dalia Reyes Perera; en propaganda como mensaje de comunicación política “Fidel es un país” de Emma Rodríguez Aguilera y en producciones para internet fue galardonado como mejor sitio web, el de la emisora Radio Caibarién, gestionado por la redacción digital con la experiencia de Ileana Fernanda Triana.

A continuación ofrecemos el listado completo de reconocimientos y felicitamos a todos los artistas y periodistas que resultaron ganadores.

Temáticas Especiales:

(Jornada por el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro)

Fidel en América Latina, América Latina en Fidel: Freddy Espinosa Martínez /Radio Caibarién

(Aniversario 120 del fallecimiento del Generalísimo Máximo Gómez)

Máximo Gómez, el Generalísimo, frente al intervencionismo yankee en Cuba / Emma Rodríguez Aguilera y Alexander Jiménez Díaz. CMHW. Santa Clara

(Aniversario 65 de la creación de los CDR)

Tributo a Elisa Guardado, cederista mayor / Alexander Jiménez Díaz, CMHW. Santa Clara

(Aniversario 50 del inicio de la misión militar en la República Popular de Angola "Operación Carlota")

El primer combate /Fernando González Castro. CMHW. Santa Clara

(Aniversario 50 del inicio de la misión militar en la República Popular de Angola "Operación Carlota")

Zapadores /Maylé Hernández Grave de Peralta. CMHW. Santa Clara

( Implementación de las políticas y programas de Gobierno)

Señales de agradecimiento. Dalia Reyes Perera, CMHW. Santa Clara

Espacios escenificados:

Histórico.

Hasta siempre Comandante /Abdel Soto. CMHW. Santa Clara

Policíaco.

Alimañas / César Ramón Irigoyen Milián. CMHW. Santa Clara

Novela cubana

Historias de amor y de olvido / César Ramón Irigoyen Milián. CMHW. Santa Clara

Novela Universal

La señora Dallowey / Jorge Luis Cruz. CMHW. Santa Clara

Unitario ( teatro)

El hijo pródigo /Fernando González Castro. CMHW. Santa Clara

Espacios Musicales:

Música infantil

Travesía Mágica/ Oslayda María Machado García. CMHW. Santa Clara

Musical especializado en el tratamiento de la música cubana o extranjera

Blues desde la raíz /Wilfredo Rodríguez Álvarez. CMHW. Santa Clara

Programa sobre talento musical local

Música de mi tierra/ Yuniesky Veitía Minguet y Alexander Jiménez Díaz. CMHW. Santa Clara

Programa sobre música (cualquier formato)

Jolgorio musical/ Rogelio Alberto Rosales Antúnez. FM Estereocentro 93.5. Santa Clara

Espacios variados:

Sección de crítica especializada

Hora 16: Sección de crítica En mi opinión/ Alexander Jiménez Díaz. CMHW. Santa Clara

Programa de Ciencia, Tecnología y medio ambiente

A ciencia cierta/ Sección de crítica especializada. CMHW. Santa Clara

Programa producción conjunta Radio/Uneac

Palabras en el dial /Rogelio Alberto Rosales Antúnez. CMHW. Santa Clara

Destinatarios específicos:

Adulto Mayor

Destellos de la memoria / Oscar Salabarría Martínez. CMHW. Santa Clara

Mujer

Descifrando el cuerpo femenino: la perimenopausia. (Sección de la revista de perfil informativo Hora 16) )Diurmy Llerena Siverio. CMHW. Santa Clara

Adolescentes y jóvenes

En alta voz/ Henry Javier Pérez Bouza. Radio Sagua. Sagua la Grande

Infantil no musical

Historias maravillosas: "Natura" /Aylén Rivero Rodríguez. CMHW. Santa Clara

Producción AHS

1,2,3…, trovando./ Jesús Ernesto Pérez Pallas. CMHW. Santa Clara

Espacios informativos:

Noticieros

Vistazo semanal /Alexander Jiménez Díaz. CMHW. Santa Clara

Géneros informativos :

Crónica

En el altar de la Patria / Dalia Reyes Perera. CMHW. Santa Clara

Reportaje

Cuando salvar vidas fue la prioridad/ Manuel Eduardo Jiménez Mendoza. CMHW. Santa Clara

Documental

El hijo pródigo de Remedios/ Dalia Reyes Perera. CMHW. Santa Clara

Testimonio

Nilo Castañeda, fundación del CBQ con Fidel/ Dalia Reyes Perera. CMHW. Santa Clara

Información

Concluyen labores de rescate en Remedios/ Manuel Eduardo Jiménez Mendoza. CMHW. Santa Clara

Programas Deportivos:

Noticiero deportivo

La explosión de las 12/ Dayron Pérez Urbano. CMHW. Santa Clara

Narración deportiva

Narración de la Serie Nacional de Baseball de los equipos de Villa Clara y Ciego de Ávila en la última jornada de la clasificación a los play off/ Dayron Pérez Urbano. CMHW. Santa Clara

Propaganda:

Mensaje de Comunicación política

Fidel es un país / Emma Rodríguez Aguilera. CMHW. Santa Clara

Mensajes de comunicación de bien público

Mensajes sobre bancarización: pago en línea/ Maylé Hernández Grave de Peralta. CMHW. Santa Clara

Producciones para internet

Mejor cobertura integral en las redes sociales digitales.

Honras fúnebres del Comandante Ramiro Valdés Menéndez /Redacción Digital CMHW. CMHW. Santa Clara

Mejor publicación en Facebook que promueva el diálogo con los públicos sobre temas de incidencia local

Cobertura desconexión Sistema Eléctrico Nacional / Redacción Digital CMHW. CMHW. Santa Clara

Mejor sitio web/ Ileana Fernanda Triana. Radio Caibarién. Caibarien.

Premios de Individualidades

1. Guion de dramatizados – Eloy Montenegro Martín por “Alimañas”.

2. Guion de programas no dramatizados – Henry Javier Pérez Bouza por “En alta voz” de Radio Sagua.

3. Dirección de dramatizados – Abdel Soto por “Hasta siempre Comandante”.

4. Dirección de programas no dramatizados – Alexander Jiménez Díaz y Emma Rodríguez Aguilera por “Máximo Gómez, el Generalísimo, frente al intervencionismo yankee en Cuba”.

5. Asesoría de programas escenificados – Adrián Quintero Marrero (por el conjunto de su obra).

6. Asesoría de programas no escenificados – Zenaida Calvo Rojas por “En alta voz” de Radio Sagua.

7. Narración de escenificados – Samuel Urquía (por el conjunto de su obra).

8. Locución Masculina - Liván Ramos por Vistazo semanal.

9. Locución Femenina – Karol May-Lynn por “Jolgorio musical”.

10. Actuación Femenina – Ana Julia Martell por “La señora Dalloway”.

11. Actuación Masculina – Kiusler del Castillo por “Hasta siempre Comandante”.

12. Realización de efectos sonoros – Jorge Luis Posada por el conjunto de su obra.

13. Musicalización – Anniabetsy Santos por el con

junto de su obra.

14. Grabación – David Cruz Pérez por el conjunto de su obra.

15. Edición – Yuniesky Veitía Minguet por el conjunto de su obra.