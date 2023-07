Aramís González: Todavía me siento eufórico cuando escucho la CMHW (+Audio)

Condujo actos, fue de los imprescindibles. Cuando casi cumple 90 años, los mismos de la emisora, Aramís recuerda su entrada al medio.

«Yo entré a la W en 1964 mediante una convocatoria para buscar voces nuevas, y nunca más me fui de ese palacio radial hasta mi jubilación», rememora.

Su tránsito por la W marcó historia. Hoy cuando peina canas, y se hace más difícil el andar, regresan las emociones de quien entregó toda su vida a la radio.

«En 30 años son muchos programas en los que estuve presente, por ejemplo, Hablemos, las Aventuras, espacios campesinos. No olvido cada momento de su paso por W, todos son lindos, y me encanta recordarlos», expresa emocionado.

Hoy todavía siente el cariño del pueblo, ese que lo escuchó con tanto amor: mucho orgullo y satisfacción por saber que me recuerdan, que mi voz quedó grabada.

Cuando escucha la W, es como si volviera a los estudios, frente a un micrófono.

«Cuando sintonizo mi emisora, me emociono, es que sentía y siento ese trabajo, me corre por las venas, respeté mucho mi profesión, no importaban las horas que le dedicaba a la radio, domingos, noches, días feriados, porque lo hacía con entrega», asevera.

Respetuoso, callado, cumplidor y apasionado por su pueblo y por la radio, ese es Aramís González, quien sigue aconsejando a las nuevas generaciones de radialistas. «Mucha disciplina, respeto, orden, ese es mi consejo».

Aramís González celebra con la alegría del que ha cumplido la obra de su vida, estos 90 años de la W. Al respecto, dice: «Estoy muy alegre, y quiero que los que laboran ahora hagan una radio superior. La CMHW es mi segunda casa, cada vez que la oigo me salta la euforia».