Abierta convocatoria a la edición 36 del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”

En el marco de las Romerías de Mayo, quedó presentada oficialmente la edición 36 del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio Lloga in memoriam”, dedicada en esta ocasión a la figura del narrador y comentarista deportivo radial.

La cita, que se desarrollará del 24 al 27 de septiembre, reconocerá lo mejor de la realización radial joven en Cuba, consolidándose como uno de los espacios más importantes para la creación sonora del país.

La presentación tuvo lugar en CMKO Radio Angulo, emisora que celebra su 90 aniversario, sumando así historia y actualidad a este importante anuncio.

Conoce aquí todos los detalles de la convocatoria: