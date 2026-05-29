Vicepresidente cubano interviene en sesión plenaria del V Foro Económico Euroasiático

Valdés Mesa agradeció la invitación realizada para participar en el mencionado foro y reafirmó la voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales con las naciones integrantes de la Unión.

Asimismo, destacó las potencialidades existentes para ampliar la cooperación en sectores estratégicos, como la industria biofarmacéutica, la agroindustria, el turismo, las comunicaciones, el transporte, las energías renovables y las altas tecnologías.

El Vicepresidente cubano concluyó su intervención destacando la importancia de estos encuentros como espacios propicios para el diálogo, la concertación y el impulso de iniciativas orientadas a un desarrollo más inclusivo y equilibrado.

En el marco del Foro, una delegación empresarial cubana encabezada por la Cámara de Comercio de la República de Cuba, presentó el panel “Cuba: aliado estratégico para la expansión de los negocios con participación de la Unión Económica Euroasiática en nuestra economía y en América Latina y el Caribe”.

Estuvo orientado a promover las ventajas de nuestro país como plataforma logística y de inversión para la región.