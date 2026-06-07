Unidad generadora de Felton se reincorpora al sistema eléctrico nacional

La Unión Eléctrica (UNE) informó a través de sus perfiles en redes sociales que la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 5:46 de la tarde de este sábado. “En estos momentos se investigan las causas”, señala el breve comunicado.

Para la jornada de sábado el déficit previsto por la UNE en el horario de máxima demanda era de 1990 megavatios, provocado fundamentalmente por la avería registrada en la termoeléctrica Guiteras, en Matanzas, y por la falta de combustibles para la generación distribuida. Esta última situación responde al endurecimiento del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, lo que ha limitado la compra de combustibles al país.