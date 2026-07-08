Unión Eléctrica pronostica una afectación de 2 047 MW en el horario pico nocturno de este miércoles

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 512 MWh, con 548 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 000 MW, la demanda 2 750 MW con 1 780 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 650 MW.

Se encuentran en avería las unidades 5, 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Felton. Están en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 255 MW.

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 5 CTE Mariel con 48 MW y la unidad 3 de la CTE Renté con 35 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 083 MW con una demanda máxima de 3 100 MW, para un déficit de 2 017 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 047 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)