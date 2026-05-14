Unión Eléctrica informa sobre restablecimiento del SEN tras desconexión parcial

Actualización: A las 9:50 a.m. enlazan la provincia de Las Tunas al SEN.

La Unión Eléctrica (UNE) continúa informando sobre la evolución del restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En su más reciente actualización, confirmó que a las 9:50 a.m. se logró enlazar la provincia de Las Tunas al SEN.

Con esta incorporación, ya son tres las provincias que han logrado conectarse al sistema nacional en la mañana de hoy, después de que anteriormente se reportara el enlace de Ciego de Ávila (8:16 a.m.) y Camagüey (9:19 a.m.).

De esta forma, desde Ciego de Ávila hasta Las Tunas comienzan a articular su operación dentro del SEN, mientras que el resto de las provincias orientales —desde Holguín hasta Guantánamo— continúan trabajando con microsistemas, a la espera de sucesivos enlaces.

Sigue el restablecimiento del SEN: Holguín se enlaza al sistema

El proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa mostrando avances sostenidos en la mañana de hoy. La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que a las 10:44 a.m. se logró enlazar la provincia de Holguín al SEN.

Con esta incorporación, Holguín se suma a las provincias de Ciego de Ávila (8:16 a.m.), Camagüey (9:19 a.m.) y Las Tunas (9:50 a.m.), que ya habían logrado su conexión al sistema nacional en horas previas.

De esta manera, desde Ciego de Ávila hasta Holguín operan ya enlazadas al SEN, mientras que las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo continúan trabajando con microsistemas, a la espera de su próxima sincronización.

Continúa restablecimiento del SEN (9:19 a.m.)



A las 9:19 se logró enlazar la provincia Camagüey al SEN.

Ya tiene servicio la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, para comenzar el proceso de arranque.

Logran enlazar Ciego de Ávila y el resto del oriente opera con microsistemas (8:16 a.m.)

Según el reporte oficial, a las 8:16 a.m. se logró enlazar nuevamente la provincia Ciego de Ávila al SEN, lo que representa un avance en el proceso de restablecimiento del servicio en esa región.

Por otro lado, la UNE precisó que el resto de las provincias del oriente del país —desde Camagüey hasta Guantánamo— continúan trabajando con microsistemas, mientras se desarrollan las maniobras necesarias para lograr su sincronización total con el sistema nacional.

Unión Eléctrica informa desconexión parcial del SEN desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo

La Unión Eléctrica informa que a las 06:09 ocurrió una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas era de 636 MW, la demanda 2420 MW con 1790 MW afectados. En estos momentos se encuentra en proceso de restablecimiento la zona afectada.

Además, a las 4:58 a.m. se produjo la salida imprevista de la CTE Guiteras en Matanzas.

En su nota, la entidad precisa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2153 MW a las 21:30 horas, superior a lo planificado por salida por emergencia de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y los motores del emplazamiento de Moa.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3348 MWh, con 470 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidades 1 y 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Se encuentra fuera de servicio la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Renté y la central fuel de Moa por la caída parcial del SEN.

Limitaciones en la generación térmica: 263 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

La UNE informó que para el pico se prevé la entrada la unidad 6 de la CTE Mariel con 75 MW, la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW (en proceso de arranque), la entrada de 10 motores del emplazamiento de Moa fuel con 130 MW y la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 75 MW.

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 976 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 2174 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2204 MW en este horario.

(Con información de la UNE)