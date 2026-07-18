UNE condena el proceder de dos linieros en Calabazar y abre investigación interna

Reiteramos que ese proceder no se corresponde con la conducta, la ética y los valores que caracterizan a nuestros trabajadores, quienes día a día entregan su esfuerzo por llevar el servicio eléctrico a cada hogar cubano.

Las autoridades ya están dando seguimiento al caso y se adoptarán las medidas que correspondan, conforme a la ley y a los procedimientos establecidos.

Lamentamos profundamente que acciones repudiables como esta empañen la labor de la gran mayoría de nuestra colectividad, y expresamos nuestra solidaridad con quienes resultaron afectados.