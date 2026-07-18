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UNE condena el proceder de dos linieros en Calabazar y abre investigación interna
Unión Eléctrica Nacional. Foto: Archivo/ Cubadebate.

UNE condena el proceder de dos linieros en Calabazar y abre investigación interna

Tomado de Cubadebate

Sábado, 18 Julio 2026 10:50

En la Unión Eléctrica tenemos conocimiento del hecho ocurrido recientemente en Calabazar, en el que se vieron involucrados dos de nuestros linieros.

Reiteramos que ese proceder no se corresponde con la conducta, la ética y los valores que caracterizan a nuestros trabajadores, quienes día a día entregan su esfuerzo por llevar el servicio eléctrico a cada hogar cubano.

Las autoridades ya están dando seguimiento al caso y se adoptarán las medidas que correspondan, conforme a la ley y a los procedimientos establecidos.

Lamentamos profundamente que acciones repudiables como esta empañen la labor de la gran mayoría de nuestra colectividad, y expresamos nuestra solidaridad con quienes resultaron afectados.