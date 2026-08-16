The Hatuey Project ratifica su solidaridad con Cuba

El grupo denominado The Hatuey Project de Estados Unidos ratificó hoy su compromiso solidario con Cuba, donde entregaron donativos en tres hospitales de la isla caribeña afectados por la política de asfixia de su Gobierno.

La agrupación integrada mayoritariamente por jóvenes visitaron dos centros asistenciales pediátricos, Juan Manuel Márquez y el Cardiocentro Willian Soler, y luego el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba.

En sus recorridos pudieron constatar los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la nación antillana, de ahí, que con esfuerzo y sacrificio pudieron adquirir varios tipos de medicamentos, incluso aquellos que pueden utilizarse en pacientes con cáncer.

Entre los fármacos entregados en el «Oncológico», están el ceftriaxone, ondansentron, leucovorin, cisplatin, meropen, vancomycin, además de materiales gastables.

El presidente de la Sociedad Cubana de Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear, Elías Gracia precisó que las medidas de Estados Unidos contra Cuba afectan de manera directa la atención a pacientes con cáncer, al limitar el acceso a medicamentos, insumos y tecnologías indispensables para los tratamientos.

Gracia explicó que la situación electroenergética que vive el país antillano junto al problemática del agua y del transporte conspira contra la labor de salvar vidas, pero siempre se buscan alternativas para brindar una atención de calidad.

Cada día se diagnostican nuevos casos, y el cáncer es una de la principales causa de muerte en el país, donde existen máquinas y equipos con desperfectos técnicos y repararlos o adquirirlos nuevos resulta costoso para el Estado, comentó el jefe de Servicios de Oncología Médica.

El máximo responsable del Grupo Nacional de Oncología puntualizó que realizar transacciones financieras es algo muy complejo debido a las sanciones impuesta por Washington a La Habana.

Gracia –tras mostrar ejemplos tangibles a los visitantes sobre la realidad del nosocomio en medio de la difícil situación del país- expresó a nombre del colectivo el agradecimiento por el donativo entregado por The Hatuey Project.

Lo que pasa en Cuba es real, sentenció el presidente de la Sociedad Cubana de Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear.

Durante el encuentro la activista y amiga de Cuba, Gloria La Riva resaltó el aporte de 53 mil dólares de la hermana nación de Puerto Rico, y subrayó que la nación antillana podrá seguir contando con la ayuda del pueblo boricua.

En el emotivo diálogo los miembros del proyecto recibieron respuestas a sus interrogantes, y al mismo tiempo expresaron su felicidad de compartir con Cuba estos donativos, pues de este modo ratificaban su solidaridad con la mayor de las Antillas.