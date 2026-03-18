Restablecido Sistema Eléctrico Nacional tras desconexión total, aunque persisten afectaciones por déficit de generación

Así lo informó la Unión Eléctrica en sus canales oficiales, en los que aseguró que todas las provincias cuentan con fluido eléctrico, pero se mantienen los niveles de afectaciones por déficit de generación en todo el país.

Al cierre de esta nota se encontraban en línea con el SEN las unidades de Energas Varadero y Boca de Jaruco, así como la máquina 6 de Nuevitas, la 3 de Santa Cruz del Norte, la 3 y la 4 de Cienfuegos –esta última tras ser sometida a una reparación capital–, la 8 de Mariel y el bloque unitario Antonio Guiteras de Matanzas.

Además, se encontraban ultimando detalles para arrancar la unidad 1 de Felton, en la que durante el día se realizaron labores de limpieza en el calentador de aire regenerativo. Esta máquina tenía prevista su entrada en la noche de este martes.

Estas afectaciones en el servicio son provocadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que limita el acceso a combustibles, tecnologías y piezas de repuesto necesarias para la generación termoeléctrica, así como a la culminación y el mantenimiento de inversiones en el sector energético cubano.