El Ministerio de Energía y Minas anunció mediante su cuenta oficial en X que ha quedado restablecida la conexión eléctrica nacional. Todas las provincias ya están enlazadas al SEN, precisa la publicación.

Este proceso se produce luego de la conexión paulatina durante la jornada matutina de hoy de los territorios que no se habían podido enlazar al sistema: Santiago de Cuba, Artemisa, Granma, Pinar del Río y Guantánamo.

De acuerdo con los partes que se han dado el país logró pasar de cero MW a más de 1000 MW en las últimas 24 horas.

Al respecto, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez resaltó, mediante su cuenta en X, la entrega de los trabajadores eléctricos para enfrentar las complejidades de unidades envejecidas y víctimas de las consecuencias del bloqueo genocida hacia Cuba.