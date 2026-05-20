Respaldo del pueblo a su Patria, el mayor homenaje a Martí

Por ese amor a la Patria que debe ser siempre el rencor eterno a quien la ataca, la sociedad civil cubana entregó al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la totalidad de las planillas del movimiento «Mi Firma por la Patria», con más de 6,2 millones de rúbricas que rechazan el bloqueo, el cerco energético, la injerencia y cualquier amenaza de agresión militar contra Cuba.

El acto tuvo lugar en el Memorial José Martí –a propósito del aniversario 131 de su caída en combate–, en una jornada de profunda significación histórica, y asistieron los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; así como otros dirigentes del Partido, el Estado, la Unión de Jóvenes Comunistas y organizaciones de masas y sociales.

Díaz-Canel recibió de manos de los representantes provinciales la muestra documental de cada territorio y se ratificó, de esa forma, que la dignidad «no se implora, se ejerce; no se mendiga, se defiende; no se negocia, se vive».

En palabras de Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la ANPP, esas rúbricas son la conciencia colectiva de una nación que se opone al colonialismo encubierto, a las listas de exclusión, y «a la pretensión de gobernarnos desde el extranjero».

Por otra parte, previo a la premier de la serie de ocho capítulos, El Misterio de un Hombre, dirigida por Roly y dedicada a nuestro Apóstol Nacional, en la cita se entregó un cartel alegórico del filme a Díaz-Canel y a los miembros del Buró Político que estuvieron presentes.