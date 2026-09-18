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Reportan desconexión total del sistema electroenergético nacional

Reportan desconexión total del sistema electroenergético nacional

Redacción digital CMHW

Viernes, 18 Septiembre 2026 18:25

Tras la desconexión total del SEN, este viernes a las 2:10 de la tarde, CMHW actualiza sobre los protocolos para el restablecimiento del servicio en todo el territorio nacional.

En línea unidad 2 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte, Mayabeque (7:56 p. m.)

Según comunicó la UNE, el proceso de restablecimiento inició con las unidades de gas acompañante.

Gracias a esa generación se pudo llegar con energía a la CTE Ernesto Guevara De La Serna, e iniciar el proceso de arranque de las unidades 1 y 2.

A las 7:56 p. m., la UNE notificó que la unidad 2 estaba en línea.

En marcha restablecimiento del SEN (4:30 p. m.)

Ya se encuentran en línea tres unidades de generación con gas acompañante. Continúa el proceso de recuperación del SEN.

Aclaran causas de la nueva desconexión del SEN (3:13 p. m.)

Se produjo un disparo de la línea de transmisión de 220 kV Matanzas-Santa Clara y posteriormente se disparó la línea de transmisión Matanzas-Cienfuegos.

Además se identificaron condiciones meteorológicos inestables en la zona.

En un primer momento se produjo una división del sistema en las Zonas Oriental y Occidental, y unos minutos después se registró la desconexión total del SEN.

Caída total del sistema electroenergético nacional 

Desde su canal de WhatsApp, el periodista Lázaro Manuel Alonso informó a las 2:10 p. m. la desconexión total del SEN.

Antes, en la misma plataforma, Alonso había notificado la afectación del servicio en la región occidental del país —desde Pinar del Río hasta Matanzas— debido a una falla en las líneas de transmisión.

La Unión Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas también confirmaron el nuevo colapso en sus páginas oficiales en redes sociales.