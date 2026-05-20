Reconoce OMS a Cuba por eliminación materno-infantil del VIH y la sífilis

El galardón fue entregado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, a Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera de Salud Pública de Cuba, en representación del país, y ratifica un logro de la nación antillana en materia de salud pública.

Cuba, que en 2015 se convirtió en el primer país del mundo en alcanzar este hito, continúa demostrando que la cobertura universal de salud, el compromiso político y la atención primaria son pilares para proteger a las embarazadas y sus hijos, acotó el mandatario cubano.

Con este resultado, el país se mantiene en el grupo de una veintena de naciones y territorios que garantizan la eliminación de estas enfermedades en recién nacidos, fruto de décadas de trabajo de profesionales de la salud, pese al cerco económico impuesto, precisó.

“Siempre me pregunto cuánto más podríamos hacer por nuestro pueblo y por el mundo, sin el dogal del Bloqueo Genocida sobre el cuello”, señaló Díaz-Canel en su mensaje en X.