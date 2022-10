Recibió Raúl al Ministro de Seguridad Pública de Vietnam

En el fraternal encuentro se reafirmaron los estrechos e históricos lazos de amistad que unen a los pueblos, partidos y gobiernos de Vietnam y Cuba, así como la voluntad de continuar profundizándolos.

Al distinguido visitante lo acompañaron Le Than Tung, embajador vietnamita en la Isla, y otros miembros de su delegación. Junto a Raúl estuvo el General de División Lázaro Alberto Álvarez Casas, miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro del Interior.

CON VIETNAM TENEMOS UNA RELACIÓN DE HERMANDAD Y DE AMISTAD ENTRAÑABLES

Foto: Estudios Revolución

«Tenemos la convicción de que su visita también marca un hito en las ya importantes relaciones de Cuba y Vietnam», dijo ayer el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al dar la bienvenida, en el Palacio de la Revolución, al Ministro de Seguridad Pública de Vietnam.

El Jefe de Estado, quien recibió a To Lam en su condición de Presidente del Consejo de Defensa Nacional, ratificó la significación de su estancia en Cuba, no solo en el intercambio entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio del Interior de Cuba, sino también en el ámbito de las relaciones bilaterales y partidistas entre nuestros gobiernos, partidos y pueblos.

Para nosotros –dijo– Vietnam es un país hermano; tenemos una relación de hermandad y de amistad entrañables. Son muy fuertes los lazos históricos que nos unen, añadió Díaz-Canel, al expresarle que las bases de esa hermandad están en las relaciones entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el General de Ejército Raúl Castro Ruz y Ho Chi Minh, así como en todo el vínculo de continuidad que hemos tenido con los líderes vietnamitas.

Para quienes pertenecemos a mi generación, que nació con la Revolución, todo eso tiene una profunda significación, comentó. Formamos parte de una generación que creció oyendo sobre las hazañas del pueblo vietnamita en la lucha contra el imperialismo yanqui y otras tantas historias, evocó el mandatario, quien aseguró que, desde las diferentes responsabilidades que ha ocupado, ha podido sentir «el apoyo de Vietnam, el cariño vietnamita hacia Cuba, como también los cubanos lo profesamos hacia ustedes».

Le explicó al general To Lam la actual situación de Cuba, el proceso de construcción socialista, orientado, fundamentalmente, a construir cada vez una sociedad con mayor justicia social, dijo.

Habló sobre la feroz campaña de descrédito del imperialismo contra la Revolución; la asfixia económica con la que pretenden doblegar a nuestro pueblo, al recrudecer más aún el bloqueo económico, comercial y financiero; y la manera en que en los momentos más difíciles del enfrentamiento a la COVID-19, el Gobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible para que Cuba no tuviera acceso a recursos vitales.

La resistencia creativa, aseguró, nos ha permitido avanzar en la solución de esos problemas. Explicó cómo, con talento y esfuerzo, con la participación de nuestro sistema de Salud, nuestros científicos y del pueblo, desarrollamos una estrategia de enfrentamiento al virus, con tres vacunas y dos candidatos vacunales, más la creación de ventiladores pulmonares para suplir los que nunca permitieron que llegaran a Cuba.

Con los vietnamitas tenemos el diálogo más amplio, más honesto, más abierto, porque existe comprensión mutua de los problemas que enfrentamos, señaló. «Por eso, tanto en el ámbito político, como en el de las relaciones partidistas, en el cual tenemos un alto nivel de diálogo, concertamos nuestras ideas y nuestras posiciones en los eventos internacionales», precisó el mandatario.

El Ministro de Seguridad Pública del país asiático ratificó la voluntad de seguir impulsando los vínculos bilaterales. «En la relación entre los dos ministerios, en particular, y entre los dos pueblos, no hay ningún límite que pueda ser una dificultad para esta relación, que se desarrolla y que en el futuro será más fructífera», significó el general To Lam.

En el diálogo participaron el miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro del Interior, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas; el embajador de Vietnam en Cuba, Le Thanh Tung, e integrantes de ambas delegaciones.

Foto: Estudios Revolución