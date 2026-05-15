Recibe Díaz-Canel cartas credenciales de nuevos embajadores en Cuba

Acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores a.i, Gerardo Peñalver, los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios que inician sus labores en Cuba, agradecieron al Presidente el apoyo del gobierno y la cancillería de nuestro país para el ejercicio de sus funciones.

Al Excelentísimo Señor Assaf Nemer Doumit, Embajador de la República Libanesa, Díaz-Canel trasmitió sus más sinceros saludos para su homólogo libanés, e igualmente deseó éxitos al diplomático durante el ejercicio de su misión en Cuba.

¨Estamos recibiendo a un excelente amigo¨, expresó a continuación nuestro Presidente, al saludar al nuevo embajador de la República de Ghana en La Habana, excelentísimo señor, Kofi Attor, a quien recordó que la nación africana fue el primero de ese continente, en establecer relaciones diplomáticas con la Mayor de las Antillas.

Al saludar al embajador de la República Oriental del Uruguay, Juan Andrés Canessa Franco, durante la ceremonia de entrega de cartas credenciales, Miguel Díaz-Canel comentó la posibilidad de ampliar la cooperación bilateral, en medio de un escenario complejo, recrudecido por las recientes órdenes ejecutivas del actual gobierno de Estados Unidos.

En breve diálogo con la Excelentísima Señora Genia J. Lank-Corinde, quien desde ahora asume como embajadora de la República de Suriname en La Habana, el Presidente ratificó que esta nación es un país hermano, y expresó que los países que conforman la comunidad caribeña han sido sometidos a presiones para cortar la cooperación con Cuba algo, dijo, a lo que nunca vamos a renunciar.

¨Es un honor estar en Cuba¨, afirmó por su parte, la nueva Jefa de Misión de San Vicente y las Granadinas, Excelentísima Señora Angella Jackson. La diplomática, en breve intercambio con el Presidente, durante la ceremonia protocolar de entrega de cartas credenciales, recordó que retorna a su segunda casa donde realizó estudios.

Miguel Díaz-Canel recibió a continuación, al Embajador de la República Popular de Bangladesh, Excelentísimo Señor Jashim Udddin, a quien agradeció su presencia en Cuba y trasladó un saludo a las autoridades de su país.

Al nuevo embajador del Reino Hachemita de Jordania, Excelentísimo Señor Walid Khalid Abdullah Obeidat, el Jefe de Estado agradeció el gesto de amistad de su misión en La Habana, y a continuación le comentó acerca del escenario que vive Cuba que impacta en su población, con el recrudecimiento del bloqueo que busca internacionalizar la actual administración de Estados Unidos para afectar sectores claves para el desarrollo del país.

Este jueves, a propósito de los vínculos bilaterales, el mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, consideró también que el Reino de Seychelles y Cuba pueden trabajar de conjunto en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación. Así lo expresó al recibir al nuevo embajador de esa nación, Excelentísimo Señor, Andre Louis Bernard Pool.

En la ceremonia protocolar efectuada en el Palacio de la Revolución, también presentó cartas credenciales como embajador de la República de Maldivas en Cuba, el Excelentísimo Señor Abdul Ghafoor Mohamed. Durante el intercambio con el Presidente, ambas partes manifestaron su aspiración de fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación.

Similar propósito fue expresado por el Jefe de Estado cubano al recibir al nuevo embajador del Reino de Cambodia en La Habana, el Excelentísimo Señor Pho Sam Ang, a quien además agradeció sus palabras de reconocimiento al pueblo de Cuba.

A los diez nuevos embajadores que inician sus misiones en nuestro país, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les deseo éxitos y todo el apoyo del gobierno y la cancillería cubanas en ese propósito.

Asimismo, agradeció el incondicional apoyo a las resoluciones presentadas por nuestro país en Naciones Unidas, de condena al criminal y genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, recrudecido actualmente como nunca antes.

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