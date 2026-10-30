Recibe Díaz-Canel a Secretario General de la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico

«Recibimos esta visita con sentimientos de satisfacción, en el momento complejo que estamos viviendo como consecuencia del bloqueo y el cerco energético de Estados Unidos, con impacto en la vida económica, social y familiar», afirmó el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante un encuentro en el Palacio de la Revolución con el Secretario General de la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico (OEACP), Moussa Batraki, quien desarrolla una visita oficial a nuestro país.

El Presidente resaltó el sentimiento de amistad y apoyo que acompaña esta visita, lo que le confiere aún mayor valor en un contexto en que Estados Unidos utiliza la presión y el chantaje para evitar cualquier vínculo con nuestro país, como parte de su estrategia de aislamiento económico.

El Jefe de Estado agradeció igualmente el apoyo mayoritario de los miembros de la OEACP a la Resolución cubana contra el bloqueo, recientemente aprobada en las Naciones Unidas.

Díaz-Canel ratificó al visitante el interés de Cuba en acompañar a la OEACP: «estamos comprometidos con los programas que usted está impulsando y con los esfuerzos para movilizar todas las fuerzas en favor del desarrollo sostenible, frente a la desigualdad, la pobreza y el cambio climático, e igualmente en la defensa de los principios fundacionales de la organización, en particular los principios de la cooperación, que coinciden con los de la Revolución cubana».

El Secretario General de la OEACP, Moussa Batraki, transmitió los saludos del resto de los 78 miembros que integran la organización que lidera, quienes «apoyan a Cuba, sin la sombra de una duda».

Seguidamente enfatizó: «tenemos que felicitar al Gobierno y al pueblo de Cuba por su resiliencia, por su capacidad de reinventarse y por la resistencia que han sido capaces de demostrar».

Durante el amistoso encuentro, el distinguido visitante manifestó: «es un honor estar aquí con usted, porque en los momentos difíciles es cuando se conoce quiénes son los verdaderos amigos».

Moussa Batraki llegó el pasado 28 de octubre y su visita oficial se extenderá hasta el próximo día 31. Durante su estancia en La Habana, el Secretario General de la OEACP ha cumplido un intenso programa de trabajo que contempla encuentros con el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También están previstas visitas a centros científicos y de salud cubanos y a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.