Raúl Castro felicitó a la Contrainteligencia Militar en su aniversario 64

La misiva, difundida por la Televisión Cubana, expresa:

Queridos compañeros:

En ocasión del 64 aniversario de la fundación de la Contrainteligencia Militar, con profundo orgullo felicito a sus oficiales, suboficiales, cadetes, sargentos, soldados y trabajadores civiles. Llegue este día el más sentido reconocimiento a quienes contribuyen a mantener la pureza y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Lealtad, valentía y modestia son características que definen a los integrantes de este importante órgano, quienes enfrentan con profesionalidad los desafíos que nos impone la política agresiva de nuestro principal enemigo.

Merecido reconocimiento a los que ya no están con nosotros y nos legaron su ejemplo.

Les reitero mis felicitaciones, consciente de que continuarán siendo consecuentes con el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y firmes defensores, a cualquier precio, de las conquistas alcanzadas por nuestro país.

¡Hasta la victoria siempre! Un fuerte abrazo.

General de Ejército Raúl Castro Ruz.