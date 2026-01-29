Quitar lastres al pensamiento y desatar todas las fuerzas de crear

Poner el pensamiento en función de resolver los problemas; quitar cada lastre que dificulte el trabajo y las posibilidades de alcanzar resultados; saber que, incluso en lo difícil, hay oportunidades que aprovechar.

Tal perspectiva fue compartida en la mañana de este miércoles por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido de Las Tunas, en una jornada que también contó con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda; así como con las principales autoridades del territorio.

En los primeros momentos del encuentro, Morales Ojeda hizo un recuento de cómo fueron naciendo los principales objetivos de trabajo de estos tiempos, se refirió a reuniones partidistas claves –como el XI Pleno del Comité Central del Partido–, en las cuales se tomaron acuerdos que apuntan a tareas como la defensa del país, la producción de alimentos, la calidad en los servicios vitales a la población, así como la lucha contra la corrupción, el delito y las ilegalidades.

El miembro del Buró Político trajo a colación, además, la pertinencia de que el territorio tunero –como los demás– sea capaz de captar la mayor cantidad posible de divisas; multiplique sus exportaciones y avance en el camino del uso más racional de todos los recursos que tenemos a disposición, empezando por el capital humano.

A prioridades cardinales para el trabajo partidista hizo alusión el dirigente político: mencionó la batalla económica, la lucha por la paz, por la unidad, y por la firmeza ideológica; y, entre otras interrogantes, planteó a la militancia: «¿Cómo lograr una conciencia revolucionaria que permita comprender que todo dependerá de nuestros propios esfuerzos?».

Seguidamente, al compartir una semblanza de lo hecho por Las Tunas en el 2025, así como de lo que está delineado como compromiso para el presente año, el primer secretario del Partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, refirió que la provincia ha definido 228 compromisos, cuya razón de ser consiste en transformar, para bien, la actual situación.

Otros propósitos tienen que ver –como dijo el Primer Secretario en Las Tunas– con recudir el déficit presupuestario; con ingresar más por concepto de exportaciones de bienes y servicios; y con producir más alimentos.

El dirigente partidista también hizo referencia a la importancia de continuar trabajando por optimizar la estructura empresarial de la provincia, por acrecentar la proyección social del territorio, por resolver un problema tan vital como la disponibilidad de agua, así como seguir aumentando el uso de las Fuentes Renovables de Energía (FRE).

Hacia el final del Pleno Extraordinario, el Presidente Díaz-Canel insistió en la importancia de lograr el autoabastecimiento municipal.

En tal sentido se refirió a la importancia de crear las condiciones necesarias en lo que respecta a la estructura empresarial de un municipio, donde los actores económicos puedan ostentar mayor autonomía y protagonismo, y recordó que, si el municipio prospera, también lo hará la provincia y, por consiguiente, el país.

CAMAGÜEY, SEGUNDO ESCENARIO DE LAS REFLEXIONES

En el Pleno Extraordinario número 14 a lo largo de la Isla, efectuado en Camagüey, los primeros momentos también estuvieron a cargo de Roberto Morales Ojeda, quien habló sobre las prioridades del trabajo partidista, y también reflexionó acerca de la importancia de dar lo mejor como militantes, convencidos de que solo el esfuerzo propio llevará a victorias tangibles.

Unidad, cohesión, creatividad y gestión integrada de todos los factores, serán premisas con las cuales los cubanos vencerán este momento difícil, expresó el miembro del Buró Político.

Seguidamente el primer secretario del Partido en la provincia, Walter Simón Noris, compartió un resumen de lo hecho por el territorio en 2025; e hizo referencia a los compromisos con vistas al presente año.

Entre otros aspectos, enunció que en 2025 se redujo el déficit presupuestario. Al abordar los compromisos, expresó que más del 90 % de los mismos tienen que ver con la esfera económica-productiva.

Simón Noris habló de compromisos retadores. Entre ellos, la reducción del déficit presupuestario, así como del número de empresas con pérdidas, y continuar con la entrega de tierras.

El autoabastecimiento de los municipios ocupó un importante espacio de la intervención del Primer Secretario.

Morales Ojeda recordó encuentros precedentes de trabajo, en los que se trazaron pautas que hoy siguen siendo importantes. «Durante 2024 y 2025 hemos estado realizando visitas a todas las provincias», apuntó el dirigente, quien expresó que no todo lo trazado ha resultado lo suficientemente efectivo.

Hay que cambiar la vocación importadora por una exportadora, insistió. «Tenemos que preguntarnos sobre todo lo que se puede producir en el país y que no estamos haciendo».

Recordando a Fidel, el miembro del Buró Político recalcó que «sin disciplina no hay nada»; y habló sobre la necesidad de confeccionar planes realistas, sobre la vital cohesión entre las organizaciones políticas y de masas, y sobre el valor de la exigencia.

Desde las reflexiones de la militancia emergieron ideas relacionadas con la importancia de hacer las cosas de otro modo. Y a propósito del necesario cambio de mentalidad, Díaz-Canel expresó que el primer cambio consiste en no achacar al bloqueo imperial todas las deficiencias, de las cuales no pocas tienen que ver con la inactividad, con la falta de proactividad en la búsqueda de soluciones.

Todos los actores económicos deben pensar en cómo captar divisas, en cómo exportar más, en cómo ser más competitivos, dijo el mandatario, quien reflexionó que en cuanto todos en el entramado económico estén enfrascados en tales fines, se podrán desatar múltiples potencialidades.

LOS LATIDOS DE CIEGO DE ÁVILA

En horas de la tarde de este miércoles también tuvo lugar el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido de Ciego de Ávila.

La vida interna de la organización de vanguardia, así como la producción de alimentos –teniendo, entre otras premisas, la de entregar la tierra a quien pueda producirla– estuvieron en el centro de las ideas delineadas como propósitos, en una reunión en la que el primer secretario del Partido en la provincia, Julio Heriberto Gómez Casanova, explicó lo que logró el territorio en 2025, y lo que se ha propuesto para 2026.

El dirigente hizo referencia a lo que se ha ido haciendo en tareas cruciales como el uso de las FRE, así como en el uso de la ciencia y la innovación.

Por su parte, Morales Ojeda recordó que en 2024 la provincia obtuvo la condición de destacada, y que en 2025 mereció ser sede del Acto Nacional del 26 de Julio.

El miembro del Buró Político recordó el valor de medir el trabajo por resultados tangibles, y compartió conceptos cardinales del pensamiento de Fidel, muy útiles para los tiempos actuales, y concernientes a la labor partidista.

Quedan desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con exportar más, y con acrecentar producciones –como las de leche y carne–. Al respecto, Morales Ojeda reconoció que en Ciego de Ávila se ha trabajado intensamente, y que posee talento y experiencia para poder con los compromisos y para seguir avanzando.

De igual manera se habló sobre el ámbito de la producción agrícola y el valor de revertir deficiencias, y además sobre la pertinencia de ser lo más ágiles que se pueda en la entrega de tierras.

Hacia el final del Pleno Extraordinario, el Presidente Díaz-Canel habló sobre la importancia de defender las ideas y conceptos en los cuales se sostiene el necesario cambio de mentalidad. Hizo referencia al valor de multiplicar las buenas experiencias, con la certeza de que todo dependerá del esfuerzo propio de los cubanos.

Sobre la importancia de mantener la comunicación con el pueblo, de quitar trabas, de buscar salidas colectivas a los problemas y de aplicar ciencia e innovación a los desafíos, conversó el dignatario en una jornada que, como las anteriores, apostó a las potencialidades de un país que sabe pelear.