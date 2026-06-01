Pueblo cubano ratifica apoyo a Raúl en tribunas masivas

Las concentraciones, iniciadas el pasado 23 de mayo, se extenderán hasta el 3 de junio, fecha del 95 cumpleaños del General de Ejército.

Las movilizaciones más recientes tuvieron lugar en Camagüey y Pinar del Río, donde miles de personas expresaron su respaldo unánime al líder de la Revolución.

En la provincia de Camagüey, ciudadanos de diversos sectores se concentraron el pasado sábado día 30 en la Plaza de la Libertad, en un acto presidido por el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y las máximas autoridades del territorio.

En nombre de los profesionales de la salud, el médico Roberto Alejandro Carrazana calificó las acciones de Washington como «una agresión infame» y denunció el impacto del recrudecido bloqueo sobre los servicios asistenciales.

En Pinar del Río, la Plaza de la Revolución vueltabajera acogió una multitudinaria concentración donde la doctora Mayté Cabrera Hernández, jefa del Departamento de Hospitales, expresó el dolor por la falta de medicamentos que afectan a niñas y niños.

La movilización más masiva se registró en La Habana, donde 250 mil personas acudieron a la Tribuna Antiimperialista José Martí, para expresar su respaldo al dirigente cubano.

La acusación de Washington contra Raúl Castro ha generado una amplia repercusión internacional.

Gobiernos, organismos y personalidades de varios países condenaron las nuevas maniobras de la administración de Donald Trump en perjuicio de Cuba.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó su preocupación ante esta escalada y rechazó toda amenaza, acción coercitiva o intento de agresión armada hacia cualquier país de la región.

El bloque llamó a Washington a encauzar sus relaciones con La Habana a través del diálogo respetuoso, libre de coerción y medidas unilaterales.

La acusación de Washington contra Raúl Castro, vinculada al derribo en 1996 de dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, con sede en Miami, ha sido calificada por el gobierno cubano como «infame, ilegal y carente de fundamento jurídico».

Las autoridades de la isla han reiterado que la acción fue un acto de legítima defensa del espacio aéreo nacional, luego de más de 25 violaciones cometidas por ese grupo entre 1994 y 1996, y han denunciado que la imputación responde a motivaciones políticas del gobierno estadounidense.

Cuba ha señalado que esta nueva agresión forma parte de la escalada de hostilidad de Washington, que incluye el recrudecimiento del bloqueo económico, el cerco energético y las amenazas de intervención militar contra la isla.

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