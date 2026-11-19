Según explicó Yiseilis Ferrer Nariño, directora jurídica y de relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) —en conferencia de prensa—, uno de los cambios más significativos es la eliminación del límite de la escala establecida para el pago de la contribución a la seguridad social de los trabajadores de los regímenes especiales (cuentapropistas, socios de Mipyme, artistas, gente de mar, entre otros).

A partir de ahora, el afiliado podrá decidir por cuánto cotizar, siempre por encima del salario mínimo, «lo que se traducirá en pensiones más altas para quienes aporten más».

Asimismo, se establece que los contribuyentes podrán modificar anualmente su base de contribución, excepto en los cinco años previos a la edad de jubilación.

Otro aspecto novedoso es que se reconoce por primera vez el derecho a la pluriactividad en materia de seguridad social.

Adelaida Puente Aspillaga, directora de Seguridad Social del MTSS, puntualizó que aquellos trabajadores que laboren de forma simultánea en los sectores estatal y no estatal —«por ejemplo, un empleado del sector presupuestado que además es socio de una mipyme»— podrán afiliarse y contribuir por ambos regímenes.

Para el cálculo de la pensión, se sumarán los salarios promedios y las bases de contribución, lo que resultará en un monto superior, aunque el tiempo de servicio será computado una sola vez, dijo.

A tono con las transformaciones económicas y sociales, en la norma también se reconoce hasta un máximo de diez años el tiempo dedicado al cuidado de familiares en situación de dependencia. Este periodo se contará como tiempo de servicio para la jubilación, siempre que se acredite mediante certificación médica y la documentación correspondiente avalada por las direcciones municipales de Trabajo. También se reconocerán las licencias no retribuidas otorgadas para estos fines.

Por otra parte, la cuantía mínima de las pensiones y de las prestaciones por invalidez se fijará anualmente por el Consejo de Ministros y nunca podrá ser inferior al salario mínimo aprobado en el país, subrayó Puente Aspillaga.

De igual modo, los jóvenes de entre 18 y 30 años vinculados a cursos de preparación recibirán un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, y ese tiempo contará para su futura pensión.

Al decir de la directora de Seguridad Social, las transformaciones en esta área tienen como centro a la persona y su bienestar. Además, responden a medidas «que de alguna manera están siendo pedidas por la población».

Explicó que estas nuevas legislaciones responden a las transformaciones económicas y sociales 73, 74 y 77, las cuales buscan «fortalecer el sistema de seguridad social cubano, que garantice mayor efectividad y que responda, sobre todo, a las nuevas realidades sociales del país».