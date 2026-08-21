Protagonismo eterno a la mujer cubana

Encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como por los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, el mandatario cubano impuso el Título Honorífico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba a la M.SC. Tamara Silvia Columbié Matos, en reconocimiento a sus 52 años de entrega ininterrumpida a la organización y su destacada trayectoria laboral, política y social.

Asimismo, mediante el Decreto Presidencial 1256, se otorgó la Orden Lázaro Peña de Primer Grado a Cedalia Cabrera Monte, por su contribución a la economía nacional, destacándose en la ejecución de obras claves para el país, como el primer Laboratorio de Interferón y el Instituto Pedro Kourí.

El acto prosiguió con la entrega de otras importantes distinciones: la Orden Mariana Grajales a cuatro mujeres cubanas; la Orden Ana Betancourt, a 18 compañeras, junto a la Distinción 23 de Agosto, a 300 mujeres en todo el país.

En la ceremonia también se evocó a la inolvidable Vilma Espín, la guerrillera y presidenta eterna de la FMC, cuya entrega y ternura revolucionaria supo tejer la red de solidaridad y empoderamiento femenino.

«Fidel y Vilma, juntos en la historia, nos legaron el ejemplo de quienes jamás claudican, de los que viven en la acción cotidiana con la firmeza y la certeza de que la Revolución se construye cada día con las manos, el alma y el corazón del pueblo», resaltó Zonya Rivero López, segunda secretaria de la organización de mujeres cubanas.

Fuente: Granma