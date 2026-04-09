Promueven Feria de Turismo de Cuba en escenario diferente

El Ministerio del Turismo (MINTUR) anunció que FITCuba se realizará del siete al nueve de mayo en un formato virtual dinámico, que celebra también la inquebrantable resiliencia de la mayor de las Antillas y el compromiso de dar la bienvenida a los visitantes.

A través de la plataforma especializada www.fitcuba.net los profesionales de la industria sin chimenea podrán acceder virtualmente los días siete y ocho de mayo para participar en las sesiones de negocios profesionales centradas en la innovación y el crecimiento.

Dos jornadas de networking online exclusivo permitirán acortar distancias y conocer el destino Cuba con sus notables bondades naturales, históricas, culturales y patrimoniales.

Para el día nueve, en el Parque Josone, conocido como la “joya verde” de Varadero, está prevista la celebración presencial del Gran Público en una muestra de cultura y optimismo que invita a los visitantes a conocer a través de exhibiciones interactivas especificidades del destino, y del mayor polo turismo de sol y playa cubano.

El Ministerio de Turismo ratifica la invitación a todos los socios y amantes de Cuba a unirse para contribuir al desarrollo del turismo en la Isla.