Presidente cubano valora a la Zona de Defensa de Playa como referencia por su actualización ante los desafíos del país

En el marco de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, y tras conocer los detalles de lo que se realiza en esa zona para actualizar planes que deben ajustarse día a día según los desafíos del país, el mandatario señaló que dicha zona de defensa puede ser tomada como referencia por su labor.

El presidente de la Zona de Defensa “Santa Fe”, Tanelvy Bolaños Borges, ofreció una explicación detallada sobre un territorio donde residen más de 21 000 habitantes de La Habana y existen 11 circunscripciones. Los temas abordados incluyeron asuntos clave como la energía, la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, los servicios de salud y la comunicación.

Díaz-Canel afirmó que en la actualidad el trabajo cara a cara es fundamental para hacer llegar a la población las informaciones más necesarias. En la jornada también estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera. Los tres son miembros del Buró Político.

En el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la Zona de Defensa “Santa Fe” en el municipio capitalino de Playa. El dignatario valoró que ese escenario “se puede tomar de referencia por lo que están haciendo”. Foto: Estudios Revolución

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista habló sobre la necesidad de ser más proactivos en la comunicación, de atender mejor a las personas en situación de vulnerabilidad y de que todos los actores económicos de una zona se unan para generar entornos más favorables.

A partir del buen desempeño constatado en la Zona de Defensa “Santa Fe”, subrayó la importancia de que todo lo que se oriente se aplique satisfactoriamente en toda la isla.

Tras finalizar el encuentro entre las autoridades de la zona visitada y la dirección del país, Tanelvy Bolaños Borges conversó con la prensa de la Presidencia de la República.

Explicó que su estructura de defensa tiene entre sus fortalezas el acompañamiento de organizaciones políticas y de masas, como núcleos del partido, comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. También mencionó a nueve entidades estatales de gran peso y a otros centros económicos ubicados en el territorio.

Bolaños expresó que actualmente es decisivo tener “absoluta disciplina y responsabilidad” ante todo lo que se oriente desde la dirección nacional, junto a la comunicación directa con la población. Sostuvo que una zona de defensa activada debe retroalimentarse con los estados de opinión de los ciudadanos y, en consecuencia, actuar o alertar en la medida de las posibilidades.

Comentó que hay varios temas sociales que actualmente afectan a la población, y que en la medida en que se sea capaz de explicarlos, acompañar a la gente en ese proceso y facilitar la información, se podrá vencer entre todos. Señaló la importancia de trabajar según las directivas del Presidente y de evitar improvisaciones.

También destacó el valor de hacer todo en conjunto con el pueblo: no sirve planificar algo en la zona de defensa si la población desconoce el proceso de acción. Un método esencial, afirmó, es acercarse cuadra por cuadra, recorrer los lugares, tocar los problemas con la mano y viabilizar las soluciones que no dependan del bloqueo que afecta al país.