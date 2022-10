Pinar del Río: epicentro de las labores de recuperación

De ahí que fueran esos temas sobre los cuales se debatió con especial énfasis este miércoles en la reunión que encabeza el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para dar seguimiento a las labores en los territorios que aún permanecen en la fase de recuperación.

Entre esas prioridades de trabajo, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional insistió en la necesidad de evaluar la estrategia para suministrar energía eléctrica a las fuentes de abasto de agua lo más rápido posible, lo cual permitirá una mayor estabilidad de ese servicio. A la par de esas acciones, enfatizó, tampoco se puede descuidar el trabajo de recuperación de líneas eléctricas en los diferentes municipios.

Acerca de ese tema en particular, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilé Ramos Cordero, actualizó que en Pinar del Río se ha restituido el servicio de electricidad al 43,49% de los clientes. Todas las cabeceras municipales, ratificó, tienen asegurada electricidad por una u otra vía de suministro.

No obstante, detalló que la situación particular en los territorios tiene complejidades muy diferentes: mientras en Mantua y Sandino la recuperación se encuentra ya al 99% y el 82%, respectivamente, en San Juan y Martínez y San Luis las cifras no superan el 19% de los clientes.

De manera particular acerca del abasto de agua abundó que algunas conductoras han presentado problemas en su funcionamiento debido a la inestabilidad en el funcionamiento de los grupos electrógenos, lo cual ha complejizado más la situación en toda la provincia, incluidas las cabeceras municipales. Ello implica, comentó, que se continúe el suministro de agua en pipas en gran cantidad de lugares, en los cuales se adoptan acciones para asegurar que la distribución sea más eficiente.

Respecto a las afectaciones de la vivienda, que ya ascienden a 99 158 en Pinar del Río, Ramos Cordero actualizó que 11 524 de ellas corresponden a derrumbes totales y 49 091 a techos parciales. Hasta este miércoles se habían solucionado 1 599, a partir del uso de los recursos que se han vendido en los territorios y otras alternativas buscadas por las familias.

Según aseguró, están listas 10 392 planillas para que la población vaya a comprar en los puntos de venta de materiales, aunque solo han podido hacerlo 1 938 personas, pues varios de los recursos que se demandan no están en la provincia, sobre todo los asociados a las cubiertas, que es donde están las principales afectaciones. Al respecto, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, informó sobre varias materiales que estarán arribando en las próximas horas a la provincia, lo cual permitirá avanzar en la recuperación de los daños en las viviendas.

Por otra parte, informó que 6 151 personas permanecen en 19 centros de evacuación; se han sembrado 546 hectáreas de cultivos varios, fundamentalmente de hortalizas y granos; así como se ha logrado recuperar el 96% de la telefonía móvil y 89% de la fija.

Desde Artemisa, el otro territorio que permanece en la fase de recuperación, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, actualizó que se ha restituido el 97% de la energía eléctrica, siendo el municipio de Bahía Honda, con solo el 80% restablecido, el de situación más compleja.

Como estrategia en la provincia, explicó que este jueves se ubicarán transformadores en servicios que son vitales, como las fuentes de abasto de agua; la producción local de materiales; el aserrío; el secadero de arroz; una escuelita en Alquízar, y otros servicios de peso que urge activar.

Tras 15 días del paso por el occidente de Cuba del huracán Ian, mucho se ha trabajado en el país para restablecer los servicios más demandados por la población y mucho debe aún seguirse haciendo. Al cierre de la reunión de este miércoles, el Presidente Díaz-Canel enfatizó en la necesidad de, unido a las acciones de recuperación, mantener información diaria al pueblo y seguir perfeccionando los mecanismos para ello, sobre todo en los lugares donde la situación es más compleja para que las personas entiendan todo lo que se está haciendo.