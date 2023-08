Pasarelas de pago e infraestructura tecnológica: Puntos claves para la bancarización (+ Video)

Al comentar sobre el tema, Julio Antonio García Trápaga, director de Soporte y Desarrollo de Productos Digitales de ETECSA recordó que Transfermóvil es un proyecto que responde al proceso de transformación digital de la sociedad.

“Es una pasarela que permite los pagos digitales utilizando los diferentes medios, para lo cual emplea desde la app hasta la plataforma los códigos USDD, los cuales consumen pocos recursos de la red celular. Esto es fundamental porque hasta en zonas de baja cobertura funciona perfectamente”, agregó.

El directivo informó que la pasarela cuenta en estos momentos con 4,3 millones de usuarios registrados, maneja 75 millones de operaciones mensuales (en el mes de agosto debe sobrepasar los 80 millones). “Tenemos cerca de 40 mil negocios o comercios que utilizan nuestros servicios mediante el pago por QR”.

En este sentido, explicó que hay diferencias entre el pago por QR y las trasferencias. “En lo que va de año se han efectuado 60 millones de operaciones y llama la atención que las transferencias superan con creces a los pagos por QR”.

Al comentar sobre las ventajas del pago mediante QR dijo que estas están sujetas a bonificaciones como la que está promocionando el banco en estos momentos. Además, no contiene límites en el monto de las operaciones para adquirir el producto o el servicio. (En la transferencia está limitada a 80 mil en un día y 120 mil en el mes). Así mismo, el QR se puede compartir. “Si voy a una tienda y no me alcanza el saldo de mi tarjeta para efectuar un pago, en la parte de pago en línea tiene una opción de compartir el código QR con la persona que desee pagarnos. No se manda una foto del código, sino una cadena de caracteres alfanumérico que se carga en la misma parte de pago por QR de Transfermóvil y paga por mí”.

Añadió que las provincias que más utilizan Transfermóvil para pagos en línea son La Habana con el 41% de las operaciones, Santiago de Cuba el 11% y las otras dos provincias son Holguín y Cienfuegos.

Al referirse al Boulevard Mi transfer, dijo que la apk de Transfermóvil tiene un módulo de vendedor que se sincroniza con el boulevard y ofrece las opciones de un post. “Este módulo está en la apk, solo que hay que activar el módulo de vendedor. Este solo se ejecuta para aquellos que tiene l boulevard mi transfer, los cuales poseen un negocio”.

En otro momento de la Mesa, el especialista detalló que la pasarela de pagos de ETECSA cuenta con más de 60 servicios, entre los cuales destacan el pago de la electricidad. “Un millón de cubanos pagan la electricidad por esta vía”.

Adelantó que próximamente se lanzará una nueva versión de Transfermóvil, en el cual el pago de servicios como el gas manufacturado, Aguas de La Habana y la electricidad se van a introducir dentro del monedero móvil y esto permitirá que todas las personas que en estos momentos no tiene tarjeta magnética puedan pagar estos servicios además de los pagos en línea y los de telecomunicaciones”.

García Trápaga informó además en el programa radio-televisivo que cerca del 40% de los servicios de Transfermóvil nacieron de las propuestas de los clientes. “Somos una plataforma del pueblo y para nuestro pueblo y un ejemplo de ello fue lo que se implementó sobre los sellos de timbre. Hasta la fecha se han efectuado más de 900 mil trámites de este tipo por nuestra plataforma”.

Finalmente, el directivo aseguró que se cuentan con todas las capacidades para procesar todas las demandas que emanen de este proceso de bancarización. “Tenemos respaldo tecnológico y podemos asumir los crecimientos. No nos dormimos, tenemos nuevas inversiones para implementar otros servicios”.

Entre tanto, Iván Collazo Garcés, especialista Comercial de Xetid reafirmó el compromiso de su entidad y Enzona de facilitar y garantizar los pagos electrónicos y las transferencias acorde al proceso de trasformación digital.

El joven especialista apuntó que Enzona es un ecosistema diseñado para el comercio electrónico que cuenta con una pasarela de pago y con un boulevard de tiendas virtuales. “Existen dos vías para acceder: a través de la página web o mediante la apk para móviles Android.

En la actualidad más de 800 mil cubanos hacen uso de la plataforma. “A diferencia de Transfermóvil, Enzona si necesita conexión por datos móviles, sin embargo es importante destacar que es un servicio libre de pago; por tanto, no necesita tener un paquete de datos móviles para conectarse a esta plataforma”.

La pasarela, subrayó, permite el pago de la electricidad, el gas, la factura telefónica, la extracción de efectivo mediante la caja extra, así como efectuar los giros postales.

“Además de todo esto tenemos un boulevard de tiendas virtuales que le brinda beneficios no solo a los usuarios, sino también a los propietarios de estos negocios. Aquí se dinamizan los pagos electrónicos, algunos tiene servicio a domicilio”.

Por otro lado, Xetid ha desarrollado aplicaciones territoriales para dar solución a demandas del comercio electrónico en diferentes partes del país como son Ticket y Sabor Cubano. Esta última, permite tener acceso a restaurantes, menús, y hacer compras a domicilio.

“En el caso de Ticket, más conocido por los pagos de la gasolina, Cadeca y otras facilidades de reservación en línea y trámites del Ministerio de Justicia”.

Atendiendo a uno de los temas más comentados por los usuarios de Cubadebate sobre la complejidad del registro en Enzona, dijo que si bien es cierto que se necesita completar un grupo de datos del carné de identidad, así como validar con el Registro Único del Ciudadano y se le agerga un código de doble autenticación, "sabemos que para muchos puede resultar complejo, pero son medidas necesarias para lograr la seguridad del ciudadano”.

“Hemos logrado reducir en más de un 90% las denuncias por estafas o robos de credenciales. Ya autenticado, todos verán que es una plataforma sencilla y fácil de usar. Incluso, una de las facilidades es que si usted agrega un amigo dentro de la plataforma, usted no necesita conocer el número de la tarjeta bancaria. Usted con el nombre o el número de teléfono de esa persona usted puede hacer la transferencia”.

Comentó igualmente que se ha incrementado el número del personal en el centro de operaciones para atender a los usuarios. “Un área se ocupa de los usuarios que tiene problema con su contraseña, autenticación, etc.; otro dedicada al acompañamiento de los propietarios de los comercios y un tercer espacio para atender las reclamaciones.

El director de Comunicación Institucional de Correos de Cuba, José Manuel Valido, señaló que su entidad colabora con otros organismos para avanzar en la transformación digital y la bancarización del país.

Correos de Cuba tiene 822 unidades de servicios, de ellas, 741 están informatizadas y enlazadas al Sistema Integrado Postal.

La institución ha aprovechado su extensión para incorporar servicios como el código QR, que -de acuerdo con Valido- está presente en todas las provincias; en 59 de los 168 municipios y en 181 de las 741 unidades informatizadas.

“Este proceso comenzó en el primer trimestre de 2023 y se trabajará arduamente en el segundo semestre de este año para que en diciembre la mayoría de nuestras oficinas de correos lo puedan implementar”, dijo Valido. Para información de los ciudadanos, dijo que en el sitio web de Correos de Cuba están disponibles tutoriales sobre la utilización del servicio.

Se está implementando también la caja extra, una facilidad que permite a los clientes obtener un adelanto de efectivo de hasta 5 000 pesos, siempre que el correo tenga disponibilidad para ello. Lo anterior contribuirá a aliviar la aglomeración de personas que acuden a los bancos y cajeros automáticos en busca de efectivo.

El servicio de caja extra se brinda hoy en todas las provincias, en 97 de los 168 municipios; y en 164 de las 741 unidades informatizadas.

Respecto a las dudas de la población con la adquisición del sello de timbre (ISD), el funcionario explicó que representa un impuesto sobre documentos, del cual la institución encargada es la ONAT.

“Desarrollamos un sistema informático que permite a las personas, en la unidad de correo y con su carnet de identidad, hacer el pago electrónico de esos sellos de timbre. A la institución que solicita los sellos le llega por el sistema la notificación de que la persona pagó, y luego el cliente tiene que dirigirse con su carnet de identidad al lugar donde está realizando el trámite”.

De enero a julio de 2023, Correos de Cuba ha comercializado más de un millón 225 mil sellos ISD mediante pago electrónico, con un importe de 1 141 millones de pesos aportados al presupuesto de Estado. No obstante, el funcionario reconoció que aún existen insatisfacciones con el servicio.

Por otra parte, la directora general de Informatización de los Joven Club de Computación y Electrónica, Lexy Gaspar Cárdenas, recordó que su institución tiene una historia de acompañamiento al pueblo en los procesos de informatización y educación en esa materia.

“Las personas se acercan a nuestras instalaciones y los capacitamos tecnológicamente. Una vez que se apropian de estos conocimientos, pueden emplear nuestros servicios a través de las pasarelas de pago Transfermóvil y Enzona”.

Orientado a promover la transformación digital entre los adultos mayores, la institución ha desarrollado los Geroclub, que se basan en el acompañamiento guiado a ese segmento poblacional, mediante convenios con las casas de abuelos.

Lexy Gaspar comentó que el 7 de agosto inició en Santiago de Cuba la campaña Joven Club por Cuba, con muy buenos resultados, que se extenderá a todo el país a partir de este miércoles.

“Han quedado habilitados un promedio diario de 700 usuarios, de los cuales más de 400 son personas de la tercera edad. Esto da una medida de la necesidad de capacitación que presenta ese sector, uno de los más vulnerables en materia tecnológica”, dijo.

También afirmó que Joven Club acompañó a la población en las ferias de comercio electrónico en las provincias, donde participaron otros organismos involucrados en la bancarización. “Incitamos a los gobiernos locales a hacer uso de esta experiencia, que ha sido bien acogida por nuestra población”, aseguró.

La clave en cuanto a la bancarización es que todas las entidades formen parte del proceso, que tributa a la transformación digital del país y es hacia donde debe avanzar la sociedad cubana, destacó en los minutos finales de la Mesa Redonda.

En video, la Mesa Redonda