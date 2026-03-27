Participó Cuba en reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático

En su intervención ante los representantes de los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y otras delegaciones de países observadores, Pérez-Oliva recordó que Cuba inicia el quinto año de su incorporación a la Unión como Estado Observador y muestra resultados de esta cooperación. Resaltó además el trabajo conjunto realizado en este período para desarrollar una cooperación estrecha y multifacética a favor del bienestar de los países, y manifestó el interés de nuestro país en avanzar en esta dirección.

Destacó que Cuba otorga una importante especial al desarrollo de las relaciones económicas con este bloque y sus Estados miembros y resaltó como las esferas de mayor perspectiva de cooperación la medicina y la industria biofarmaceutica, la energía, el transporte y la industria agroalimentaria; todo lo cual debe quedar recogido en el plan conjunto de colaboración 2026-2030 entre Cuba y la UEEA a rubricarse en el primer semestre de este año.

El vice primer ministro y titular del MINCEX agradeció el apoyo de los Estados Miembros al reclamo por el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos.

En el marco del Consejo, Pérez-Oliva, sostuvo un fructífero encuentro con Bakytzhan Sagintayev, presidente del Colegio de la Comisión Económica Euroasiática, en el que abordaron las perspectivas de la cooperación bilateral.

El Consejo Intergubernamental Euroasiático está conformado por los Jefes de Gobierno de los Estados miembros de esa organización, en el que participan también los Jefes de Gobierno de los Estados observadores y otros invitados.