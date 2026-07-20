ONG Open Arms arriba a Cuba con un donativo para hospital infantil en La Habana

El buque de Open Arms despegó de Barcelona en mayo y navegó 6 200 millas para llevar a Cuba una carga compuesta por paneles solares, baterías de repuesto y material sanitario, cuya financiación fue posible gracias a la autogestión de más de 4 000 donantes que aportaron un total superior a los 160 000 euros (182 816 dólares estadounidenses).

La donación tiene como objetivo proporcionar autonomía energética a la unidad de cuidados intensivos (UCI), los cuidados intermedios y el laboratorio clínico del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, que se encuentra en La Habana.

En la ceremonia de bienvenida a la misión humanitaria, Óscar Camps, el activista español y director y fundador de Proactiva Open Arms, declaró a los medios de comunicación que esta acción “es una humilde colaboración que hace la organización con el apoyo del pueblo español” para dar a conocer las consecuencias humanitarias que tiene el bloqueo estadounidense sobre la nación caribeña.

Asimismo, felicitó al pueblo de Cuba que “resiste y está soportando un bloqueo inhumano, sois los verdaderos héroes y el mensaje que traigo de mi país al pueblo cubano es que no estáis solos, que este es el principio, esperemos que cunda el ejemplo”, declaró Camps.

Camps, refiriéndose al bloqueo económico y energético que Estados Unidos impone a la isla, afirmó: “Estamos en un momento muy difícil por una vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y de los convenios internacionales flagrante”.

El activista catalán también defendió “dar un poco de visibilidad al problema que tiene Cuba” y expresó su confianza en que esto “generará corrientes empáticas de otras organizaciones que querrán colaborar y hacer lo mismo” que la Open Arms.

La isla fue el destino del “Convoy Nuestra América” en marzo de este año, una flotilla que partió desde México y trajo 14 toneladas de paneles solares, medicinas y alimentos con el objetivo de atenuar las graves consecuencias del embargo estadounidense en la isla y la intensa crisis energética.