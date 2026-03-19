Nota informativa: Orientaciones del Ministerio de Educación Superior para la continuidad del proceso de formación de pregrado

Partimos de la experiencia de nuestro Sistema Nacional de Educación, y particularmente de la Educación Superior, en la gestión de contextos adversos, y del análisis de los resultados obtenidos en el reordenamiento del proceso de formación de pregrado adoptado desde febrero.

Continuidad del proceso de formación de pregrado en la Educación Superior

Para la continuidad de la formación de pregrado, se realizarán nuevas modificaciones en las formas de organización, métodos y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo las premisas siguientes:

Mantener el trabajo educativo, patriótico y político-ideológico con todos los miembros de la comunidad universitaria.

Potenciar el vínculo ordenado y sistemático de los estudiantes con tareas políticas, económicas y sociales de impacto en el territorio, que contribuyan a su formación profesional integral.

Fomentar la autogestión del conocimiento, requiriendo una mayor orientación del aprendizaje y formas de evaluación efectiva ante el incremento del estudio independiente.

Perfeccionar la atención a estudiantes de carreras nacionales y regionales desde la universidad de su provincia de residencia.

Mantener los encuentros presenciales, docentes y de coordinación, de forma sistemática, en los escenarios de formación definidos en cada municipio.

Reiteramos que, dada la compleja situación electroenergética, que afecta la conectividad y el acceso a recursos tecnológicos, las modalidades de estudio aplicadas no podrán sustentarse únicamente en el empleo de plataformas digitales.

Asimismo, se autorizan modificaciones curriculares a los planes de estudio, previa consulta con los colectivos de carrera o de programas de técnico superior, aprovechando la flexibilidad de los reglamentos vigentes. Estas modificaciones incluyen:

Identificar contenidos esenciales y reajustar la ubicación de asignaturas en otros periodos lectivos, si fuera necesario.

Reducir las evaluaciones a las imprescindibles, empleando métodos más personalizados como portafolios, estudios de casos y proyectos.

Convocar, de manera excepcional, a exámenes de suficiencia fuera de los términos habituales.

Reforzar la atención diferenciada a estudiantes que no poseen recursos tecnológicos, o con baja o nula conectividad, o que residen en lugares distantes de los nuevos escenarios de formación o con dificultades en el proceso de aprendizaje.

Continuará constituyendo una alternativa la ubicación de estudiantes del curso diurno en unidades docentes o entidades laborales de su territorio, para desarrollar la práctica laboral correspondiente y otras actividades docentes, con los ajustes que sean necesarios realizar.

Además, se realizarán los exámenes de certificación de idioma inglés para los estudiantes del último año académico, según los ajustes de cada institución.

Sobre la culminación de estudios, se orienta:

Aprovechar la diversidad y flexibilidad de los diferentes tipos de ejercicios de culminación de estudios en todos los tipos de curso (examen estatal; defensa del trabajo de diploma; ejercicios profesionales, proyectos, portafolios, presentación de artículos publicados en revistas científicas arbitradas, u otros).

La realización de los ejercicios de culminación de estudios, en cualquiera de sus variantes, se realizará de forma presencial o virtual, atendiendo a las particularidades de cada técnico superior o carrera y del territorio.

En esta etapa, constituye una prioridad la atención a los estudiantes del último año académico, con la intención de que cumplan los requisitos para culminar sus estudios universitarios de pregrado y ser ubicados laboralmente.

Proceso de ingreso a la educación superior en el año 2026

Dada la alta valoración y el reconocimiento social del proceso de ingreso a la Educación Superior, el cual constituye una garantía de rigor, transparencia y respeto al mejor derecho de los aspirantes, la dirección del país ha confirmado la decisión de realizarlo de forma similar a como se ha desarrollado en los últimos cursos, incluyendo la realización de los exámenes.

Para asegurar el éxito de este proceso en el actual escenario, se establece que:

Con el objetivo de favorecer la preparación de los estudiantes de duodécimo grado y demás aspirantes para acceder a la Educación Superior, se ha decidido posponer la realización de los exámenes de ingreso para el inicio del mes de junio.

Los resultados obtenidos en los exámenes continuarán siendo uno de los instrumentos fundamentales para ordenar el otorgamiento de las plazas de los programas académicos de pregrado.

Se mantendrá el otorgamiento de carreras y técnicos superiores por las vías de los Colegios Universitarios, los resultados de concursos, el Servicio Voluntario Militar Femenino, el alto rendimiento deportivo, entre otros.

La Dirección de Ingreso y Ubicación Laboral del MES y las Comisiones de Ingreso Provinciales son las instancias responsables de la dirección y control de este proceso, contando para ello con el apoyo de las Direcciones Generales Provinciales de Educación y la Dirección de Preuniversitario del Ministerio de Educación.

Como es habitual, mantendremos los mecanismos de comunicación que faciliten la información oportuna a la comunidad universitaria y nos permita retroalimentarnos de los avances de este proceso.

Extendemos un reconocimiento a nuestros estudiantes, profesores y trabajadores por su ejemplar compromiso, disciplina y espíritu de sacrificio.

Es precisamente la unidad y el respaldo de nuestra comunidad universitaria lo que garantiza la vitalidad de la actividad de la Educación Superior, en medio de las circunstancias actuales.

Ministerio de Educación Superior