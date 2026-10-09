Mitrans extiende hasta el 7 de noviembre el proceso de inscripción de los vehículos armados por partes y piezas

Esta prórroga tiene como objetivo que todos los vehículos de las clases, ciclomotor, motocicleta, triciclo, cuatriciclo remolque y semirremolque, que hoy circulan sin matrícula, incluyendo los bicitaxis equipados con motores, queden debidamente inscriptos como parte del proceso de legalización.

Se recuerda que la inscripción se realiza a través del sitio web https://censovap.transnet.cu. En caso de presentar dificultades, los interesados deben contactar con las áreas de atención a la población de la Dirección Provincial de Transporte o el Departamento Municipal correspondiente, donde recibirán la debida atención.