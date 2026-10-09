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Mitrans extiende hasta el 7 de noviembre el proceso de inscripción de los vehículos armados por partes y piezas
Foto: Archivo/Cubadebate.

Mitrans extiende hasta el 7 de noviembre el proceso de inscripción de los vehículos armados por partes y piezas

Tomado de Cubadebate

Viernes, 09 Octubre 2026 12:35

El Ministerio del Transporte de Cuba informa a la población que, luego de evaluar el desarrollo del proceso de inscripción de los vehículos armados por partes y piezas (VAP), establecido por la Resolución 47/2026, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 83, el 4 de agosto del presente año, y tomando en consideración las dificultades originadas por la compleja situación que enfrenta el país, así como las solicitudes recibidas de personas que se encuentran en este trámite, se ha decidido extender el proceso hasta el próximo 7 de noviembre del año en curso.

Esta prórroga tiene como objetivo que todos los vehículos de las clases, ciclomotor, motocicleta, triciclo, cuatriciclo remolque y semirremolque, que hoy circulan sin matrícula, incluyendo los bicitaxis equipados con motores, queden debidamente inscriptos como parte del proceso de legalización.

Se recuerda que la inscripción se realiza a través del sitio web https://censovap.transnet.cu. En caso de presentar dificultades, los interesados deben contactar con las áreas de atención a la población de la Dirección Provincial de Transporte o el Departamento Municipal correspondiente, donde recibirán la debida atención.