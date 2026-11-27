El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Cuba obtuvo el primer lugar en la categoría de Cuidados de la primera edición de los Premios NOVA, convocados por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), correspondiente a 2026.

De acuerdo con la información publicada en la cuenta en X del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, el reconocimiento distingue las buenas prácticas institucionales y constituye un estímulo para continuar perfeccionando el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida.

El galardón reconoce iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad social en las Américas, a partir de experiencias sustentadas en evidencias, con posibilidades de aplicación y replicabilidad en otros contextos.

Para el organismo cubano, el premio reafirma la importancia de reconocer los cuidados como un pilar fundamental del bienestar y el desarrollo social, así como una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones, la comunidad y las familias.

El MTSS agradeció a la CISS por el reconocimiento y ratificó su compromiso de continuar trabajando en el perfeccionamiento del sistema de cuidados en el país.

Los Premios NOVA son una iniciativa de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social destinada a reconocer experiencias e iniciativas institucionales innovadoras en las Américas que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad social, mediante buenas prácticas, evidencia y posibilidades de replicabilidad.